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2019-12-18T09:05+0300
https://ria.ru/20191218/1562513597.html
В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов
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РИА Новости

В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов

08:10 18.12.2019 (обновлено: 09:05 18.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛюди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Восемь японских судов занимались выловом краба в районе южнокурильского архипелага Хабомаи. При досмотре у российских пограничников возникло подозрение, что на пяти судах записи в бортовом журнале о том, сколько времени велся лов, не соответствуют реальному количеству выловленного краба. Корабли были препровождены в Южно-Сахалинск. Сообщалось также, что МИД Японии потребовал от России скорейшего возвращения рыбаков в порт приписки Немуро на Хоккайдо.
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"В районе четырех северных островов 17 числа пять наших судов, занимавшихся промыслом осьминога, были направлены пограничной службой России в Фурукамаппу (японское название Южно-Курильска – ред.) на Кунашире для выяснения обстоятельств. Мы знаем, что на этот момент у экипажа нет проблем со здоровьем. Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения обстоятельств дела. С точки зрения позиции нашей страны по четырем северным островам (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи - ред.) их препровождение российской стороной является неприемлемым. Также с гуманитарной точки зрения мы требуем их скорейшего возвращения в порт", - приводит слова Суги телеканал NHK.
В конце января японское судно "Нисино-мару-68", которое занималось промыслом краба, было задержано российской пограничной службой. Оно было препровождено в порт Находка. После выплаты компенсаций за нарушение правил лова судно было отпущено.
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
17 сентября, 15:26
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
1163325517
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Ёсихидэ СугаМИД Японии‎ЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Иран браконьеров просто топит, без предупреждения. А мы десятилетиями боремся с браконьерами из Японии, Кореи и т. д. А не пора ли принимать более жёсткие меры принимать?
18 декабря, 08:56
владимир гавшин
9100013
Так они осьминога ловили или краба, или краба им российские пограничники подбросили, как полицейские наркотики журналисту в москве
18 декабря, 08:23
АСАндрей Ст
6800455
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