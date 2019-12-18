В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов

ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга

Восемь японских судов занимались выловом краба в районе южнокурильского архипелага Хабомаи. При досмотре у российских пограничников возникло подозрение, что на пяти судах записи в бортовом журнале о том, сколько времени велся лов, не соответствуют реальному количеству выловленного краба. Корабли были препровождены в Южно-Сахалинск. Сообщалось также, что МИД Японии потребовал от России скорейшего возвращения рыбаков в порт приписки Немуро на Хоккайдо.

"В районе четырех северных островов 17 числа пять наших судов, занимавшихся промыслом осьминога, были направлены пограничной службой России в Фурукамаппу (японское название Южно-Курильска – ред.) на Кунашире для выяснения обстоятельств. Мы знаем, что на этот момент у экипажа нет проблем со здоровьем. Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения обстоятельств дела. С точки зрения позиции нашей страны по четырем северным островам (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи - ред.) их препровождение российской стороной является неприемлемым. Также с гуманитарной точки зрения мы требуем их скорейшего возвращения в порт", - приводит слова Суги телеканал NHK.

В конце января японское судно "Нисино-мару-68", которое занималось промыслом краба, было задержано российской пограничной службой. Оно было препровождено в порт Находка. После выплаты компенсаций за нарушение правил лова судно было отпущено.