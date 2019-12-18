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В Саудовской Аравии обрушилось ограждение университета
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РИА Новости

В Саудовской Аравии обрушилось ограждение университета

07:32 18.12.2019
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© AP Photo / Hassan Ammar, FileСаудовская Аравия
Саудовская Аравия
© AP Photo / Hassan Ammar, File
Саудовская Аравия. Архивное фото
ДОХА, 18 дек - РИА Новости. Два человека погибли и еще 13 пострадали в результате обрушения ограждения вокруг университета Аль-Маарифа в западном пригороде саудовской столицы Эр-Рияде - Ад-Дария, сообщил саудовский новостной портал "Аджиль" со ссылкой на данные сил гражданской обороны.
Инцидент случился во вторник.
"Два человека погибли, 13 пострадали в результате частичного обрушения каменного ограждения вокруг здания университета, десять человек сумели покинуть здание университета целыми и невредимыми", - передал портал сообщение службы гражданской обороны.
Он разместил фотографии, на которых видно частично упавший на парковочные места возле здания университета высокий забор, из-под завалов которого эвакуируют людей.
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