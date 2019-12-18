В Саудовской Аравии обрушилось ограждение университета

ДОХА, 18 дек - РИА Новости. Два человека погибли и еще 13 пострадали в результате обрушения ограждения вокруг университета Аль-Маарифа в западном пригороде саудовской столицы Эр-Рияде - Ад-Дария, сообщил саудовский новостной портал "Аджиль" со ссылкой на данные сил гражданской обороны.
Инцидент случился во вторник.
"Два человека погибли, 13 пострадали в результате частичного обрушения каменного ограждения вокруг здания университета, десять человек сумели покинуть здание университета целыми и невредимыми", - передал портал сообщение службы гражданской обороны.
Он разместил фотографии, на которых видно частично упавший на парковочные места возле здания университета высокий забор, из-под завалов которого эвакуируют людей.