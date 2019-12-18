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В Красноярском крае при расследовании кражи бензопилы спасли младенца
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РИА Новости

В Красноярском крае при расследовании кражи бензопилы спасли младенца

07:04 18.12.2019 (обновлено: 17:56 18.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 дек — РИА Новости. Полицейские в Канске в Красноярском крае спасли младенца при расследовании кражи бензопилы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Полицейские обнаружили ранее судимого подозреваемого в краже бензопилы у приятеля в квартире в одном из домов и задержали его. Стражи порядка также выяснили, что в квартире в антисанитарных условиях проживает семья с тремя детьми. При этом оказалось, что мать оставила детей под присмотром нетрезвого сожителя и ушла на работу.

"В ходе осмотра комнат Илья Семенников (полицейский. — Прим. ред.) обнаружил мальчика 2018 года рождения, лежащего на диване в бессознательном состоянии с признаками отравления. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали ребенку скорую медицинскую помощь, приняли меры по приведению его в чувство и срочной госпитализации", — говорится в сообщении.

В настоящее время ребенок находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает. Устанавливаются причины отравления и обстоятельства случившегося. Ведется проверка.
Двое детей — мальчик 2014 года рождения и девочка 2015 года рождения — изъяты и помещены в центр семьи. В отношении матери собран материал о привлечении ее к административной ответственности по части первой статьи 5.35 КоАП России "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию <…> несовершеннолетних".
Полиция
14 декабря, 12:37
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