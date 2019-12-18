В Красноярском крае при расследовании кражи бензопилы спасли младенца

КРАСНОЯРСК, 18 дек — РИА Новости. Полицейские в Канске в Полицейские в Канске в Красноярском крае спасли младенца при расследовании кражи бензопилы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Полицейские обнаружили ранее судимого подозреваемого в краже бензопилы у приятеля в квартире в одном из домов и задержали его. Стражи порядка также выяснили, что в квартире в антисанитарных условиях проживает семья с тремя детьми. При этом оказалось, что мать оставила детей под присмотром нетрезвого сожителя и ушла на работу.

"В ходе осмотра комнат Илья Семенников (полицейский. — Прим. ред.) обнаружил мальчика 2018 года рождения, лежащего на диване в бессознательном состоянии с признаками отравления. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали ребенку скорую медицинскую помощь, приняли меры по приведению его в чувство и срочной госпитализации", — говорится в сообщении.

В настоящее время ребенок находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает. Устанавливаются причины отравления и обстоятельства случившегося. Ведется проверка.