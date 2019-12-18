Пользователей Сети удивил способ перевозки детей в украинском селе

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пользователей Сети удивила перевозка детей на самодельном фургоне, в который запряжена лошадь, в селе Вербень в Ровенской области на Западной Украине.
На данный факт обратила внимание организация "Освитория", занимающаяся развитием и реформированием образования в стране. Ее сотрудники разместили в своем фейсбуке фотографии самодельного фургона, сделанного из фанеры, с детьми внутри, отметив при этом, что в селе отсутствует какой-либо другой транспорт для развоза.
© Facebook "Освитория"Скриншот страницы украинской организации "Освитория" в Facebook
© Facebook "Освитория"
Скриншот страницы украинской организации "Освитория" в Facebook
Публикация вызвала активный отклик украинских читателей в комментариях.
"Реформы! "Как в Финляндии"! Уважаемые министры образования, не в Японию надо ездить и выкладывать фото, как там, а по таким местам и делать что-то!" — призвала Natali Smelnickaya.
"Двадцать первый век, и вот такое…" — написала Елена Овдийчук-Куликова.
"Кошмар! Поездил бы кто из вас на работу и с работы на таком транспорте? Какое количество времени будет занимать дорога? Государство должно думать о своих гражданах, и в первую очередь о детях, они наше будущее, и таких повозок не должно быть!" — отметила Альбина Мкртчян.
"Супер. Пятьдесят лет назад в нашем селе на такой карете возили в детский сад", — припомнила Любовь Березянская.
"Еще и не такое будет. Сознательное возвращение в первобытный строй. Продуманная реформа истребления образования. Наверное, надо поблагодарить..." — добавила Наталия Юрчук.
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