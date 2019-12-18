Выпущенная в Приамурье тигрица Елена впервые попала на фотоловушку

Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. Самка не боялась света и крика людей, а собак утаскивала на большие расстояния. В начале февраля 2018 года зверя поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Позже отловили двух ее тигрят, их также привезли в центр реабилитации. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Зеленогорска Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 15 мая доставили в вольер в тайге Амурской области, а 23 мая ворота дистанционно открыли, и тигры вышли. Это был второй случай "мягкого" выпуска тигров. Впервые эту процедуру использовали, выпуская приморских тигров Сайхана и Лазовку в мае 2018 года.