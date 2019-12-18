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Выпущенная в Приамурье тигрица Елена впервые попала на фотоловушку
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РИА Новости

Выпущенная в Приамурье тигрица Елена впервые попала на фотоловушку

06:32 18.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурская тигрица
Амурская тигрица
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурская тигрица. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Тигрица Елена, выпущенная в тайге Амурской области вместе с братом Павликом, впервые попала на фотоловушку и подтвердила, что чувствует себя прекрасно, сообщает Центр "Амурский тигр" в своем аккаунте в Instagram.
Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. Самка не боялась света и крика людей, а собак утаскивала на большие расстояния. В начале февраля 2018 года зверя поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Позже отловили двух ее тигрят, их также привезли в центр реабилитации. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Зеленогорска Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 15 мая доставили в вольер в тайге Амурской области, а 23 мая ворота дистанционно открыли, и тигры вышли. Это был второй случай "мягкого" выпуска тигров. Впервые эту процедуру использовали, выпуская приморских тигров Сайхана и Лазовку в мае 2018 года.
"Впервые после выпуска в дикую природу в мае 2019 года Елену, сестру тигра Павлика, засняли фотоловушки... Пока братик разгуливает по северам Амурской области и пускается на разные авантюры вроде купания в водохранилищах, Елена живет в Хинганском заповеднике, охотится и гордо дефилирует перед камерами. Судя по видео, тигрица подросла, похорошела и чувствует себя прекрасно", - говорится в сообщении.
Теперь ученые ожидают кадров с Павликом.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой-2021/22.
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Тигрица Елена «попалась»! На видео. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Вервые после выпуска в дикую природу в мае 2019 г. Елену, сестру тигра Павлика, засняли фотоловушки. Дата на ловушке сбилась, поэтому показывает 2017 г., не обращайте на это внимания:) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Пока братик разгуливает по северам Амурской области и пускается на разные авантюры вроде купания в водохранилищах, Елена живёт в Хинганском заповеднике, охотится и гордо дефилирует перед камерами. Судя по видео, тигрица подросла, похорошела и чувствует себя прекрасно. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ С нетерпением ждём возвращения Павлика на заповедную территорию и первых кадров с его участием. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tigress Elena got "caught"! On video. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ For the first time after the release into the wild in May 2019, Elena, sister of tiger Pavlik, was filmed on a trail camera. The date on the trap is wrong, so do not mind it showing 2017. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Elena lives in the Khingansky Reserve, hunts and proudly defiles in front of the cameras while her brother wanders around the north of the Amur oblast and takes part in various adventures such as swimming in reservoirs. According to the video, the tigress has grown up significantly and feels herself great. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Looking forward to her brother’s return to the protected territories! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #амурскийтигр #тигр #центрамурскийтигр #амурскаяобласть #фотоловушка #дикаяприрода #amurtiger #tiger #siberiantiger #amurtigercenter #wildlife #trailcamera #bigcats

Публикация от Центр «Амурский тигр» (@amurtigercenter)

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Центр "Амурский тигр"Приморский крайОбщество
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