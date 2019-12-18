"Гудзон" ждет помощи России в деле с конфискованным в Сингапуре судном

ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Руководитель попавшей под санкции российской судоходной компании "Гудзон" поехал в Москву, чтобы обратиться к правительству Руководитель попавшей под санкции российской судоходной компании "Гудзон" поехал в Москву, чтобы обратиться к правительству России за помощью по поводу решения суда в Сингапуре о конфискации судна "Севастополь", сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании по управлению флотом Олег Аникин.

Ранее в "Гудзоне" сообщили, что власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Долг образовался во время простоя в Сингапуре судна, которое компания не могла отремонтировать, так как местные компании отказывались это делать из-за боязни вторичных санкций. Во вторник Аникин со ссылкой на информацию диппредставительства сообщил, что суд признал за Сингапуром право отобрать "Севастополь".

"Мы хотим, конечно, предъявить встречный иск, но, к сожалению, узнали, какие там расценки в Сингапуре - у нас сейчас денег таких нет. Поэтому вряд ли у нас получится (решить вопрос), если государство не поможет. Гендиректор по этому вопросу поехал в Москву, (обратиться) в комитет (по санкциям)", - сказал Аникин.

Собеседник уточнил, что рыночная стоимость судна "Севастополь" - от 2,5 до 4 миллионов долларов, сам иск - на меньшую сумму.

Также Аникин рассказал, что правительство занимается вопросом "Гудзона" с августа прошлого года.

"Помощь есть... Например, федеральные компании, перед которыми у нас есть долги, продолжают работать с нами, налоговая, транспортные прокуратуры с пониманием относятся к ситуации. Но это вопрос времени", - добавил Аникин.