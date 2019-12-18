Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T06:17+0300
https://ria.ru/20191218/1562512320.html
"Гудзон" ждет помощи России в деле с конфискованным в Сингапуре судном
https://cdn24.img.ria.ru/images/156034/22/1560342250_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d590f090914f96ee120e082cc30feadf.jpg
РИА Новости

"Гудзон" ждет помощи России в деле с конфискованным в Сингапуре судном

06:17 18.12.2019
592
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкСингапур
Сингапур
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Сингапур. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Руководитель попавшей под санкции российской судоходной компании "Гудзон" поехал в Москву, чтобы обратиться к правительству России за помощью по поводу решения суда в Сингапуре о конфискации судна "Севастополь", сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании по управлению флотом Олег Аникин.
Ранее в "Гудзоне" сообщили, что власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Долг образовался во время простоя в Сингапуре судна, которое компания не могла отремонтировать, так как местные компании отказывались это делать из-за боязни вторичных санкций. Во вторник Аникин со ссылкой на информацию диппредставительства сообщил, что суд признал за Сингапуром право отобрать "Севастополь".
"Мы хотим, конечно, предъявить встречный иск, но, к сожалению, узнали, какие там расценки в Сингапуре - у нас сейчас денег таких нет. Поэтому вряд ли у нас получится (решить вопрос), если государство не поможет. Гендиректор по этому вопросу поехал в Москву, (обратиться) в комитет (по санкциям)", - сказал Аникин.
Сингапур
12 декабря, 06:16
Двух моряков с арестованного в Сингапуре судна репатриировали в Россию
Собеседник уточнил, что рыночная стоимость судна "Севастополь" - от 2,5 до 4 миллионов долларов, сам иск - на меньшую сумму.
Также Аникин рассказал, что правительство занимается вопросом "Гудзона" с августа прошлого года.
"Помощь есть... Например, федеральные компании, перед которыми у нас есть долги, продолжают работать с нами, налоговая, транспортные прокуратуры с пониманием относятся к ситуации. Но это вопрос времени", - добавил Аникин.
США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.
Табличка на здании российского посольства в Лондоне
6 декабря, 22:29
Посольство: россияне с задержанного Британией судна вернутся на родину
320320
Обсудить 0
Сингапур (страна)РоссияВ мире
Рекомендуем
Задержанные японские суда в Южно-Курильске
Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда
Военный корабль Южной Кореи
СМИ: Южная Корея присоединится к операции США в Ормузском проливе
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга России
Лошадиная упряжка
Пользователей Сети удивил способ перевозки детей в украинском селе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Здание Конгресса США в Вашингтоне
СМИ: в конгрессе США хотят узнать о действиях РФ по завершении СНВ-3
Партия метадона, изъятая в аэропорту Внуково
ООН подтвердила, что задержанный во "Внуково" метадон принадлежит ей
Амурская тигрица
Выпущенная в Приамурье тигрица Елена впервые попала на фотоловушку
Президент США Дональд Трамп
Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийский военный рассказал о ситуации в Идлибской зоне деэскалации
Сейсмограф. Архивное фото
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Новой Зеландии
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Севастополь. Крым
В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Красноярском крае при расследовании кражи бензопилы спасли младенца
Кадр из фильма Кошки
В Сети появились первые отзывы на фильм "Кошки"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
00:29В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
Лента новостейМолния