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В Москве объявили экстренное предупреждение из-за тумана
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РИА Новости

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за тумана

06:02 18.12.2019 (обновлено: 07:52 18.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в столице из-за тумана, сообщает МЧС России по Москве.
Уточняется, что с ночи и до утра среды ожидаются неблагоприятные погодные условия.
"В ближайший час с сохранением до 8 часов утра 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что во время управления транспортом при плохой видимости рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.
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