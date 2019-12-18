В Москве объявили экстренное предупреждение из-за тумана

Уточняется, что с ночи и до утра среды ожидаются неблагоприятные погодные условия.

"В ближайший час с сохранением до 8 часов утра 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что во время управления транспортом при плохой видимости рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.