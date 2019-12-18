Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

ТОКИО, 18 дек — РИА Новости. Токио потребовал от Москвы вернуть пять задержанных рыболовных судов, передает агентство Токио потребовал от Москвы вернуть пять задержанных рыболовных судов, передает агентство Киодо со ссылкой на МИД Японии.

По данным ведомства, восемь японских шхун ловили краба в районе южнокурильского архипелага Хабомаи. Российские пограничники задержали их для досмотра, в результате которого заподозрили, что на пяти судах записи в бортовом журнале об улове не соответствуют реальным объемам выловленного краба. Суда препроводили в Южно-Курильск.

"В районе четырех северных островов 17 числа пять наших судов, занимавшихся промыслом осьминога, были направлены пограничной службой России в Фурукамаппу (японское название Южно-Курильска. — Прим. ред.) на Кунашире для выяснения обстоятельств. Мы знаем, что на этот момент у экипажа нет проблем со здоровьем. Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения обстоятельств. С точки зрения позиции нашей страны по четырем северным островам (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. — Прим. ред.), их препровождение российской стороной неприемлемо. Также, с гуманитарной точки зрения, мы требуем их скорейшего возвращения в порт", — заявил на пресс-конференции генсек правительства Ёсихидэ Суга.

В погранслужбе ФСБ пока не прокомментировали информацию о задержанных кораблях.

Ситуация с островами

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страны так и не подписали.

В ноябре прошлого года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.