Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Дебаты по законопроекту, который предполагает Дебаты по законопроекту, который предполагает импичмент президента США Дональда Трампа , пройдут в среду в палате представителей и продлятся не более шести часов, соответствующее решение во вторник вечером принял комитет палаты по регламенту после более чем девяти часов обсуждений.

Итоговое голосование завершилось без неожиданностей: за ограничение в шесть часов проголосовали все девять демократов комитета, против – все четверо республиканцев.

Трампа обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей.

Если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. Для осуждения Трампа и отстранения его от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако в настоящее время республиканское большинство не намерено голосовать против президента. Трамп отказался сотрудничать с расследованием в палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в сенате.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.