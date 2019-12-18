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Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов
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РИА Новости

Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов

05:33 18.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Дебаты по законопроекту, который предполагает импичмент президента США Дональда Трампа, пройдут в среду в палате представителей и продлятся не более шести часов, соответствующее решение во вторник вечером принял комитет палаты по регламенту после более чем девяти часов обсуждений.
Итоговое голосование завершилось без неожиданностей: за ограничение в шесть часов проголосовали все девять демократов комитета, против – все четверо республиканцев.
Трампа обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей.
Если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. Для осуждения Трампа и отстранения его от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако в настоящее время республиканское большинство не намерено голосовать против президента. Трамп отказался сотрудничать с расследованием в палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в сенате.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
За всю историю США палата представителей лишь дважды объявляла импичмент: Эндрю Джонсону (1868) и Биллу Клинтону (1998), сенат оправдал обоих. Трамп является 45-м президентом страны и намерен в 2020 году переизбираться на второй четырехлетний срок.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси
17 декабря, 23:26
Трамп написал Пелоси резкое письмо об импичменте
16452013
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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