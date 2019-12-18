СМИ: Южная Корея присоединится к операции США в Ормузском проливе

СЕУЛ, 18 дек - РИА Новости. Республика Корея в начале 2020 года направит группировку войск для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе, сообщает южнокорейская газета "Чунан ильбо" со ссылкой на многочисленные правительственные источники.
По данным газеты, соответствующее решение было принято во вторник администрацией президента Мун Чжэ Ина на заседании совета национальной безопасности, Сеул уже уведомил США и приступил к проработке деталей размещения войск.
Южная Корея, скорее всего, направит для участия свой отряд Чхонхэ, созданный в 2009 году для борьбы с пиратами у берегов Сомали в рамках международной Смешанной оперативной группы 151. Отряд состоит из эсминца "Кан Ган Чхан" водоизмещением 4,4 тысячи тонн, вертолёта Super Lynx и 300 человек личного состава, по большей части спецназа. За время службы в Аденском заливе они предотвратили 21 атаку пиратов на гражданские суда.
По словам источников "Чунан ильбо", игнорировать настойчивые призывы Вашингтона присоединиться к международной коалиции для сдерживания угрозы перекрытия Ираном Ормузского пролива в последнее время стало тяжело, поэтому Сеул в итоге согласился выделить войска. Однако для сохранения отношений с Тегераном было решено не посылать в регион отдельную группировку, а расширить сферу ответственности действующего отряда Чхонхэ.
Нынешнее решение, как пишет газета, было принято на фоне продолжающихся переговоров по разделению расходов на размещение американских войск в Южной Корее. Вашингтон требует от Сеула в разы увеличить свой вклад в совместную оборону, однако это требование не устраивает Южную Корею. В качестве компромиссной меры она, как сообщалось, рассматривает более активное участие в американских операциях за рубежом.
Через Ормузский пролив проходит 70% импортируемой Южной Кореей нефти, причём значительную часть Сеул традиционно закупает у Ирана.
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