СМИ: Южная Корея присоединится к операции США в Ормузском проливе

По данным газеты, соответствующее решение было принято во вторник администрацией президента Мун Чжэ Ина на заседании совета национальной безопасности, Сеул уже уведомил США и приступил к проработке деталей размещения войск.

Южная Корея, скорее всего, направит для участия свой отряд Чхонхэ, созданный в 2009 году для борьбы с пиратами у берегов Сомали в рамках международной Смешанной оперативной группы 151. Отряд состоит из эсминца "Кан Ган Чхан" водоизмещением 4,4 тысячи тонн, вертолёта Super Lynx и 300 человек личного состава, по большей части спецназа. За время службы в Аденском заливе они предотвратили 21 атаку пиратов на гражданские суда.

По словам источников "Чунан ильбо", игнорировать настойчивые призывы Вашингтона присоединиться к международной коалиции для сдерживания угрозы перекрытия Ираном Ормузского пролива в последнее время стало тяжело, поэтому Сеул в итоге согласился выделить войска. Однако для сохранения отношений с Тегераном было решено не посылать в регион отдельную группировку, а расширить сферу ответственности действующего отряда Чхонхэ.

Нынешнее решение, как пишет газета, было принято на фоне продолжающихся переговоров по разделению расходов на размещение американских войск в Южной Корее. Вашингтон требует от Сеула в разы увеличить свой вклад в совместную оборону, однако это требование не устраивает Южную Корею. В качестве компромиссной меры она, как сообщалось, рассматривает более активное участие в американских операциях за рубежом.