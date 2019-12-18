Сирийский военный рассказал о ситуации в Идлибской зоне деэскалации

"Террористические группировки периодически обстреливают позиции сирийской армии, под огонь попадают и мирные жители в этой зоне. За этот месяц у нас были десятки погибших и раненных, как из числа военных, так и гражданских", - сказал он в населенном пункте Тамана, который находится в 500 метрах от позиций боевиков.