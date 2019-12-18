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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-18T05:10+0300
https://ria.ru/20191218/1562512032.html
Сирийский военный рассказал о ситуации в Идлибской зоне деэскалации
https://cdn24.img.ria.ru/images/156161/36/1561613698_0:19:3543:2012_1036x0_80_0_0_70aca9c247243eaf0828e69680e637ba.jpg
РИА Новости

Сирийский военный рассказал о ситуации в Идлибской зоне деэскалации

05:10 18.12.2019
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб. Архивное фото
ТАМАНА (Сирия), 18 дек - РИА Новости. Нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований продолжаются на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии, рассказал журналистам полковник сирийской армии Рами Мауас.
По его словам, только за последний месяц из-за обстрелов боевиков погибли и ранены десятки как сирийских военнослужащих, так и мирных жителей.
"Террористические группировки периодически обстреливают позиции сирийской армии, под огонь попадают и мирные жители в этой зоне. За этот месяц у нас были десятки погибших и раненных, как из числа военных, так и гражданских", - сказал он в населенном пункте Тамана, который находится в 500 метрах от позиций боевиков.
До войны здесь жили около 15 тысяч человек, в соседнем Хан-Шейхуне - почти 80 тысяч, в настоящее время мирных жителей почти не осталось из-за войны и обстрелов, которые по словам полковника и не прекращались на этой территории.
Мауас добавил, что сообщения об обстрелах доставляются руководству вместе с предложениями по принятию мер для урегулирования ситуации.
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