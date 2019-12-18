В КНР 13 пропавших шахтеров нашли живыми спустя 80 часов после аварии

Авария произошла 14 декабря около 15.00 (10.00 мск) в городском округе Ибинь. В результате прорыва воды в шахте сразу была подтверждена гибель трех человек, еще 15 считались пропавшими без вести. Позже спасатели обнаружили тела еще двух человек.