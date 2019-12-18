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В КНР 13 пропавших шахтеров нашли живыми спустя 80 часов после аварии
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РИА Новости

В КНР 13 пропавших шахтеров нашли живыми спустя 80 часов после аварии

05:08 18.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Каски рабочих. Архивное фото
ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Спасатели в китайской провинции Сычуань смогли найти живыми 13 шахтёров, которые считались пропавшими без вести после аварии на шахте и были заперты под землёй более 80 часов, говорится в сообщении правительства провинции.
Авария произошла 14 декабря около 15.00 (10.00 мск) в городском округе Ибинь. В результате прорыва воды в шахте сразу была подтверждена гибель трех человек, еще 15 считались пропавшими без вести. Позже спасатели обнаружили тела еще двух человек.
Поисково-спасательная операция велась круглые сутки, рано утром в среду стало известно, что пропавшие горняки обнаружены живыми, к 8.00 (3.00 мск) все они были подняты на поверхность и госпитализированы.
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