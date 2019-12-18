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Во ФСИН рассказали, где находится экс-губернатор Сахалина Хорошавин
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РИА Новости

Во ФСИН рассказали, где находится экс-губернатор Сахалина Хорошавин

04:56 18.12.2019 (обновлено: 11:55 18.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда
 Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек — РИА Новости. Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина 17 декабря перевели в следственный изолятор Южно-Сахалинска, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного ФСИН.
Как уточнили представители службы, Хорошавина доставили в Южно-Сахалинск из Хабаровска, где он ранее находился в СИЗО.
Губернатор Сахалинской области А.Хорошавин на заседании в Басманном суде
20 сентября 2018, 08:57
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Адвокат Евгений Балабас, утверждавший, что бывшего главу Сахалина уже месяц не могут найти родственники, заявил, что в среду в следственном изоляторе Хорошавина не было. По его словам, он будет проверять информацию о переводе.

Дело Хорошавина

В феврале 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Кроме того, у чиновника изъяли в пользу государства имущество на 1,1 миллиарда.
Хорошавина ожидает второй суд за получение взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года.
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. 6 марта 2017
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Александр ХорошавинПроисшествия
Популярные комментарии
А что его по СИЗО таскают второй год. Он же должен в строгаче обитать
18 декабря, 06:00
ПалПалыч
5701000
С такими деньгами и "подвигами" пропасть невозможно!Братья по оружию бережно найдут и поддержат!)))
18 декабря, 05:51
Сергей Короленко
39100103
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