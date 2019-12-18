Во ФСИН рассказали, где находится экс-губернатор Сахалина Хорошавин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек — РИА Новости. Экс-губернатора Сахалина . Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина 17 декабря перевели в следственный изолятор Южно-Сахалинска, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного ФСИН.

Как уточнили представители службы, Хорошавина доставили в Южно-Сахалинск из Хабаровска, где он ранее находился в СИЗО.

Адвокат Евгений Балабас, утверждавший, что бывшего главу Сахалина уже месяц не могут найти родственники, заявил, что в среду в следственном изоляторе Хорошавина не было. По его словам, он будет проверять информацию о переводе.

Дело Хорошавина

В феврале 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Кроме того, у чиновника изъяли в пользу государства имущество на 1,1 миллиарда.