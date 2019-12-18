ЕР может приостановить членство экс-мэра Петропавловска-Камчатского

"Вопрос инициирован в связи с возбуждением в отношении экс-мэра Петропавловска-Камчатского уголовного дела. Заседание президиума регионального политического совета партии "Единая Россия" назначено на 23 декабря. Одним из вопросов повестки станет приостановление членства в партии бывшего главs администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Виталия Иваненко", - говорится в сообщении.

В ноябре мэрия проинформировала, что глава города Иваненко уходит в отставку по собственному желанию с 27 ноября. Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, брат мэра по его поручению получил частями от посредника - директора службы автомобильных дорог - для последующей передачи главе взятку в 200 тысяч рублей. СК утверждал, что взятка передана за то, чтобы глава города помогал в заключении муниципальных контрактов.