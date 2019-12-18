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ЕР может приостановить членство экс-мэра Петропавловска-Камчатского
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РИА Новости

ЕР может приостановить членство экс-мэра Петропавловска-Камчатского

04:48 18.12.2019
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© Фото : официальный сайт администрации Петропавловска-КамчатскогоВиталий Иваненко
Виталий Иваненко
© Фото : официальный сайт администрации Петропавловска-Камчатского
Виталий Иваненко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Президиум регионального политсовета "Единой России" на Камчатке рассмотрит приостановление членства в партии экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, которого подозревают в получении взяток, сообщает реготделение партии.
"Вопрос инициирован в связи с возбуждением в отношении экс-мэра Петропавловска-Камчатского уголовного дела. Заседание президиума регионального политического совета партии "Единая Россия" назначено на 23 декабря. Одним из вопросов повестки станет приостановление членства в партии бывшего главs администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Виталия Иваненко", - говорится в сообщении.
В ноябре мэрия проинформировала, что глава города Иваненко уходит в отставку по собственному желанию с 27 ноября. Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, брат мэра по его поручению получил частями от посредника - директора службы автомобильных дорог - для последующей передачи главе взятку в 200 тысяч рублей. СК утверждал, что взятка передана за то, чтобы глава города помогал в заключении муниципальных контрактов.
Во вторник следствие сообщило, что возбуждено уголовное дело о получении взяток в отношении Ивананко. По версии следствия, он получил от начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее покровительство через своего родного брата 700 тысяч рублей. Также, по данным СУСК, Иваненко получил 200 тысяч рублей, переданные предпринимателем через директора МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" и своего родного брата за содействие при заключении муниципальных контрактов. Подозреваемый задержан и, по данным следствия, дал признательные показания.
Евгений Тефтелев
12 декабря, 14:19
Суд арестовал экс-главу Челябинска, обвиняемого в получении взятки
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Виталий ИваненкоЕдиная РоссияПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
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