На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек — РИА Новости. Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
"По делу установлено, что 10 ноября 2015 года трое оперуполномоченных УМВД России по Южно-Сахалинску с 13:00 до 22:00 применяли к потерпевшей средства ограничения движения, наносили удары по различным частям тела, а также при помощи пакета перекрывали доступ к кислороду, при этом высказывали угрозы применения сексуального насилия со стороны третьих лиц, а также двое применяли к потерпевшей электрошокер с целью склонения ее к даче, по их мнению, признательных показаний о причастности к хищению денежных средств", — говорится в распространенном надзорным ведомством сообщении.
Суд признал подсудимых виновными за превышение должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения, и специальных средств.
По информации прокуратуры, суд поддержал мнение гособвинителя и приговорил виновных к 4,5 года, четырем и трем годам лишения свободы соответственно в исправительной колонии общего режима. Они также лишены права на три года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.