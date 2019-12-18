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2019-12-18T10:38+0300
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На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины
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РИА Новости

На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины

04:27 18.12.2019 (обновлено: 10:38 18.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Наручники на судебном заседании. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек — РИА Новости. Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.

"По делу установлено, что 10 ноября 2015 года трое оперуполномоченных УМВД России по Южно-Сахалинску с 13:00 до 22:00 применяли к потерпевшей средства ограничения движения, наносили удары по различным частям тела, а также при помощи пакета перекрывали доступ к кислороду, при этом высказывали угрозы применения сексуального насилия со стороны третьих лиц, а также двое применяли к потерпевшей электрошокер с целью склонения ее к даче, по их мнению, признательных показаний о причастности к хищению денежных средств", — говорится в распространенном надзорным ведомством сообщении.

Суд признал подсудимых виновными за превышение должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения, и специальных средств.
По информации прокуратуры, суд поддержал мнение гособвинителя и приговорил виновных к 4,5 года, четырем и трем годам лишения свободы соответственно в исправительной колонии общего режима. Они также лишены права на три года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Исправительная колония, Украина
13 ноября, 16:02
Волонтер из Санкт-Петербурга рассказал о пытках в украинских тюрьмах
1957683111
Обсудить 59
СахалинПроисшествия
Популярные комментарии
Страшно становится, так вот попадешь случайно, захотят на тебя повесить что то и будут долго-долго мучить. Не Полиция а гестапо какое то, защищает не интересы людей, а коммерсов.
18 декабря, 05:38
ВКВитольд Козлов
60002110
Я уверен, что эта тётка сама виновата.
18 декабря, 05:37
Розовый Бот
12310451
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