На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины

"По делу установлено, что 10 ноября 2015 года трое оперуполномоченных УМВД России по Южно-Сахалинску с 13:00 до 22:00 применяли к потерпевшей средства ограничения движения, наносили удары по различным частям тела, а также при помощи пакета перекрывали доступ к кислороду, при этом высказывали угрозы применения сексуального насилия со стороны третьих лиц, а также двое применяли к потерпевшей электрошокер с целью склонения ее к даче, по их мнению, признательных показаний о причастности к хищению денежных средств", — говорится в распространенном надзорным ведомством сообщении.