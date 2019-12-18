В Нью-Йорке разрешат указывать "третий пол" в свидетельствах о смерти

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Власти Нью-Йорка со следующего года дадут возможность указывать третий пол - пол "X" - в свидетельствах о смерти, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте департамента здравоохранения города.
Пол "X" обозначает гендерную идентичность, не являющуюся исключительно женской или мужской. В октябре прошлого года мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект, в соответствии с которым жители города получили право указывать неопределенный пол в свидетельствах о рождении.
"Департамент здравоохранения объявил, что начиная со следующего года свидетельства о смерти будут включать опцию "X" для жителей Нью-Йорка, которые не идентифицируют себя как мужчину или женщину", - отмечается в пресс-релизе.
Первая леди Нью-Йорка Чирлан Маккрей в этой связи заявила, что "все жители Нью-Йорка, вне зависимости от их гендерной идентичности, заслуживают того, чтобы иметь документы, которые отражают и подтверждают, кем они являются".
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