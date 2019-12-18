В Панаме 11 человек погибли при столкновениях в тюрьме

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли в результате столкновения между заключенными в тюрьме на востоке столицы Панамы, сообщает дирекция исправительных учреждений страны.
"Столкновение произошло между заключенными во вторник во второй половине дня в тюрьме Хойита, ситуация под контролем полиции. Сожалеем, что в результате погибли 11 человек, 11 пострадали", - отмечается в сообщении.
При этом среди жертв и раненых нет сотрудников тюрьмы или полиции.
В настоящее время проводится административное и уголовное расследование данного инцидента.
Основные фигуранты будут изолированы друг от друга, чтобы избежать новых вспышек насилия.
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