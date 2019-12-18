Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T04:18+0300
https://ria.ru/20191218/1562511765.html
В Панаме 11 человек погибли при столкновениях в тюрьме
https://cdn25.img.ria.ru/images/49896/97/498969730_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_98e68b25b1351531006da26f6a9f2820.jpg
РИА Новости

В Панаме 11 человек погибли при столкновениях в тюрьме

04:18 18.12.2019
443
© РИА Новости / Юрий НиколаевПанама
Панама
© РИА Новости / Юрий Николаев
Панама. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли в результате столкновения между заключенными в тюрьме на востоке столицы Панамы, сообщает дирекция исправительных учреждений страны.
"Столкновение произошло между заключенными во вторник во второй половине дня в тюрьме Хойита, ситуация под контролем полиции. Сожалеем, что в результате погибли 11 человек, 11 пострадали", - отмечается в сообщении.
При этом среди жертв и раненых нет сотрудников тюрьмы или полиции.
В настоящее время проводится административное и уголовное расследование данного инцидента.
Основные фигуранты будут изолированы друг от друга, чтобы избежать новых вспышек насилия.
Посты полиции и армии Мексики рядом с местом побега наркобарона Гусмана
31 октября, 06:27
В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
001110
Обсудить 0
В мире
Рекомендуем
Каски рабочих
В КНР 13 пропавших шахтеров нашли живыми спустя 80 часов после аварии
Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии обрушилось ограждение университета
Нью-Йорк
В Нью-Йорке разрешат указывать "третий пол" в свидетельствах о смерти
Сейсмограф. Архивное фото
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Посты полиции и армии Мексики
В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
Сейсмограф. Архивное фото
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Новой Зеландии
Самолет Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот
Пассажиры "Аэрофлота" прибыли в Сургут после ЧП с трещиной в стекле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о возможности "нового старта" в отношениях с ЕС
Полиция на месте преступления
В США неизвестный открыл стрельбу в казино, три человека погибли
Скорая помощь в Гонконге
В Гонконге пять человек погибли после столкновения автобуса с деревом
Каски рабочих
В Китае 14 горняков погибли из-за выброса газа на угольной шахте
Президент США Дональд Трамп
Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов
Военный корабль Южной Кореи
СМИ: Южная Корея присоединится к операции США в Ормузском проливе
Автомобиль скорой помощи
В Египте 12 человек погибли в ДТП с грузовиком
Повстанцы в Южном Судане
США выступили за усиление санкций против Южного Судана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
00:29В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
Лента новостейМолния