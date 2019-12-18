В зооотелях рассказали об условиях и стоимости содержания питомцев

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. До Нового года осталось меньше месяца, До Нового года осталось меньше месяца, москвичи наносят последние подготовительные штрихи, в том числе планируют праздничные отпуска. При этом немногие хозяева готовы брать своих четвероногих подопечных с собой в путешествия - в таких случаях на помощь приходят специальные отели для животных, где средняя цена за проживание составляет от 160 до 2000 рублей в сутки в зависимости от вида и веса животного.

Сотрудники отелей для животных рассказали, что в среднем кошек и собак сдают на срок от 7 дней (в большинстве подобных заведений это обязательный минимальный срок бронирования) до двух недель.

При этом, по словам опрошенных РИА Новости представителей гостиниц, места в вольерах на период новогодних праздников были полностью забронированы еще в октябре. По словам сооснователя сети отелей "Черный кот" Елены Орловой, по мере приближения Нового года звонки поступают чаще в 3-4 раза.

"Наши постоянные клиенты, как правило, начинают бронировать места заблаговременно - первая бронь к НГ в этом году состоялась в июле. А те, кто в первый раз сталкиваются с тем, что нужно оставить котика, звонят, но у нас места закончились еще в октябре", - сказала Орлова.

Средняя цена на проживание в отелях для четвероногих варьируется от 160 до 600 рублей в сутки, если у вас кот или кошка, и от 300 до 1000 рублей (в зависимости от веса животного) в сутки для хозяев собак. Также в Москве есть несколько зоотелей класса "люкс" - в них цена на проживание составляет около 1000-1500 рублей в сутки для кошек и от 2000 рублей в сутки — для собак. Как правило, в эту стоимость не включено питание животных: большинство зоогостиниц просит, чтобы хозяева привозили еду, к которой привыкли их питомцы, с собой.

Одни компании повышают цены вдвое, другие же, наоборот, снижают стоимость проживания в новогодние праздники.

"В новогодние праздники цена у нас ниже, чем в обычные дни", - сказала Елена, сотрудница отеля "Рыжий кот". "Мы повышаем цены в два раза. Конкуренты повышают где-то процентов на 20, кто-то - еще меньше", - рассказал основатель отеля "Сэр Кот" Максим Браун.

Для хозяев очень важна чистота помещения. Каждому хочется, чтобы условия содержания его питомца соответствовали тем, к которым он привык.

"Как в больнице: клиенты надевают бахилы, без них мы не пропускаем. У нас работают специальные приборы для дезинфекции воздуха, такие же, как в ветеринарных клиниках", - отмечает сооснователь сети "Черный кот".

Все зооотели схожи по ключевому параметру - особым мерам безопасности. Персонал на связи с клиентами 24/7, все отели снабжены камерами видеонаблюдения.

"Клиенты могут в любой момент "зайти" посмотреть за своим питомцем через смартфон. К каждому клиенту мы прикрепляем кото-нянь, они сидят в WhatsApp, отвечают на любые вопросы, отправляют фото- и видеоотчет", - рассказал основатель отеля "Сэр Кот".

Кошек и собак нельзя назвать ценителями новогодних украшений и развлечений, поэтому, как правило, в "кошачьих" и "собачьих" отелях пространство около вольеров никак не украшают.

"Мы всегда украшаем свои гостиницы на Новый год. Стараемся ставить в качестве украшений то, что котики не могут испортить, и достаточно высоко прикрепляем. Не внутри вольера, потому что внутри вольера все строго по регламенту: только те вещи, которые хозяин привозит.