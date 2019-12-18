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2019-12-18T04:05+0300
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В зооотелях рассказали об условиях и стоимости содержания питомцев
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РИА Новости

В зооотелях рассказали об условиях и стоимости содержания питомцев

04:05 18.12.2019
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© Фото : Barkingham Pet Hotel CaliforniaНомер для собак в отеле
Номер для собак в отеле
© Фото : Barkingham Pet Hotel California
Номер для собак в отеле. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. До Нового года осталось меньше месяца, москвичи наносят последние подготовительные штрихи, в том числе планируют праздничные отпуска. При этом немногие хозяева готовы брать своих четвероногих подопечных с собой в путешествия - в таких случаях на помощь приходят специальные отели для животных, где средняя цена за проживание составляет от 160 до 2000 рублей в сутки в зависимости от вида и веса животного.
Сотрудники отелей для животных рассказали, что в среднем кошек и собак сдают на срок от 7 дней (в большинстве подобных заведений это обязательный минимальный срок бронирования) до двух недель.
При этом, по словам опрошенных РИА Новости представителей гостиниц, места в вольерах на период новогодних праздников были полностью забронированы еще в октябре. По словам сооснователя сети отелей "Черный кот" Елены Орловой, по мере приближения Нового года звонки поступают чаще в 3-4 раза.
"Наши постоянные клиенты, как правило, начинают бронировать места заблаговременно - первая бронь к НГ в этом году состоялась в июле. А те, кто в первый раз сталкиваются с тем, что нужно оставить котика, звонят, но у нас места закончились еще в октябре", - сказала Орлова.
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Средняя цена на проживание в отелях для четвероногих варьируется от 160 до 600 рублей в сутки, если у вас кот или кошка, и от 300 до 1000 рублей (в зависимости от веса животного) в сутки для хозяев собак. Также в Москве есть несколько зоотелей класса "люкс" - в них цена на проживание составляет около 1000-1500 рублей в сутки для кошек и от 2000 рублей в сутки — для собак. Как правило, в эту стоимость не включено питание животных: большинство зоогостиниц просит, чтобы хозяева привозили еду, к которой привыкли их питомцы, с собой.
Одни компании повышают цены вдвое, другие же, наоборот, снижают стоимость проживания в новогодние праздники.
"В новогодние праздники цена у нас ниже, чем в обычные дни", - сказала Елена, сотрудница отеля "Рыжий кот". "Мы повышаем цены в два раза. Конкуренты повышают где-то процентов на 20, кто-то - еще меньше", - рассказал основатель отеля "Сэр Кот" Максим Браун.
Для хозяев очень важна чистота помещения. Каждому хочется, чтобы условия содержания его питомца соответствовали тем, к которым он привык.
"Как в больнице: клиенты надевают бахилы, без них мы не пропускаем. У нас работают специальные приборы для дезинфекции воздуха, такие же, как в ветеринарных клиниках", - отмечает сооснователь сети "Черный кот".
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Все зооотели схожи по ключевому параметру - особым мерам безопасности. Персонал на связи с клиентами 24/7, все отели снабжены камерами видеонаблюдения.
"Клиенты могут в любой момент "зайти" посмотреть за своим питомцем через смартфон. К каждому клиенту мы прикрепляем кото-нянь, они сидят в WhatsApp, отвечают на любые вопросы, отправляют фото- и видеоотчет", - рассказал основатель отеля "Сэр Кот".
Кошек и собак нельзя назвать ценителями новогодних украшений и развлечений, поэтому, как правило, в "кошачьих" и "собачьих" отелях пространство около вольеров никак не украшают.
"Мы всегда украшаем свои гостиницы на Новый год. Стараемся ставить в качестве украшений то, что котики не могут испортить, и достаточно высоко прикрепляем. Не внутри вольера, потому что внутри вольера все строго по регламенту: только те вещи, которые хозяин привозит.
Поскольку для котиков Новый год ничем не отличается от остальных дней, с ними играют так же, как и вне праздников. Но мы дадим им специальное праздничное угощение, в этом году придумываем специальные кошачьи тортики", - рассказала совладелец сети "Черный кот".
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