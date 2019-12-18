На мощностях НАМИ хотят создавать беспилотные тракторы

"Организовать на мощностях ФГУП "НАМИ" испытательную лабораторию с испытательным полигоном для колесных тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин с высокой степенью автоматизации управления с 30 декабря 2020 года в границах ЦКП НИЦИАМТ (Центр коллективного пользования "Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники") ФГУП "НАМИ", - следует из документа.

Будет также утверждено положение "Об особенностях допуска к эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин с высокой степенью автоматизации управления на период тестирования", а Минпромторгу и Минсельхозу будет предложено определить источники финансирования дооснащения лабораторной базы НАМИ в необходимом объеме, говорится в проекте. Проект этого положения НАМИ направил в адрес НТИ "Автонет".