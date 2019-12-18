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На мощностях НАМИ хотят создавать беспилотные тракторы
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РИА Новости

На мощностях НАМИ хотят создавать беспилотные тракторы

03:57 18.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТракторы
Тракторы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тракторы. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство России предлагает создать с конца 2020 года на мощностях производителя президентского лимузина Aurus ФГУП "НАМИ" испытательную лабораторию с полигоном для высокоавтоматизированных тракторов и дорожно-строительной техники, следует из проекта постановления кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Организовать на мощностях ФГУП "НАМИ" испытательную лабораторию с испытательным полигоном для колесных тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин с высокой степенью автоматизации управления с 30 декабря 2020 года в границах ЦКП НИЦИАМТ (Центр коллективного пользования "Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники") ФГУП "НАМИ", - следует из документа.
Будет также утверждено положение "Об особенностях допуска к эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин с высокой степенью автоматизации управления на период тестирования", а Минпромторгу и Минсельхозу будет предложено определить источники финансирования дооснащения лабораторной базы НАМИ в необходимом объеме, говорится в проекте. Проект этого положения НАМИ направил в адрес НТИ "Автонет".
Программа испытаний высокоавтоматизированных машинно-тракторных агрегатов, согласно проекту положения, должна содержать объект испытаний, описание и технические параметры алгоритмов работы систем и механизмов, критерии безопасной работы, технические требования к безопасности опытной эксплуатации, требования к средствам испытаний и измерений, продолжительность испытаний, требования к квалификации и обучению персонала управления оборудованием и мерам безопасности, а также порядок обработки и оформления результатов испытаний.
Прототип беспилотного трактора на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
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