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Российские банки будут проходить киберучения раз в два года
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РИА Новости

Российские банки будут проходить киберучения раз в два года

03:51 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские банки будут проходить стресс-тестирование на устойчивость к киберугрозам один раз в два года, такие киберучения регулятор запустит к середине следующего года, рассказал в интервью РИА Новости зампред Центробанка РФ Василий Поздышев.
Банк России уже сейчас оценивает банки на соответствие требованиям кибербезопасности. По словам Поздышева, в этом году ЦБ проверил 120 кредитных организаций, проверка еще 20 должна завершиться до конца года. Регулятор проводит риск-ориентацию, и в такие проверки попадают те банки, в информационных системах которых были замечены признаки наличия проблем.
"Пока мы не "зашиваем" требования по кибербезопасности в стресс-тестирование. Но это произойдет в 2020 году, мы готовим изменения в нормативную базу, связанную с регулированием киберриска, который, как вы знаете, относится к операционным рискам. Ожидается, что к середине следующего года Банк России начнет проводить киберучения, то есть включать в стресс-тестирование банков элементы кибербезопасности", - сообщил Поздышев.
Таким образом, инструментарий воздействия регулятора на банки в части киберриска будет расширен. Поздышев подчеркнул, что при этом для ЦБ в меньшей степени важна возможность наказания банка в случае выявления каких-либо нарушений, гораздо важнее – возможность потребовать исправить ситуацию.
"По нашему плану, каждый банк будет проходить такое стресс-тестирование один раз в два года", - отметил зампред ЦБ.
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