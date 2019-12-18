Родственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Родные и адвокаты экс-губернатора Родные и адвокаты экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина , осужденного за взятки на 13 лет колонии, уже месяц не могут его найти, сообщил РИА Новости защитник бывшего чиновника Евгений Балабас.

Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Его еще ждет второй суд - по фактам взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года.

"Хорошавина периодически этапировали из СИЗО Южно-Сахалинска, где он находился после первого суда, в Хабаровск и обратно. Восемнадцатого ноября его увезли из Южно-Сахалинска, и с тех пор ни родственники, ни адвокаты не имеют о нем сведений. В хабаровском СИЗО Александра Вадимовича тоже нет", - рассказал адвокат бывшего главы Сахалина.

По словам Балабаса, сахалинское управление ФСИН пока не ответило на запрос адвоката о местонахождении Хорошавина. Сейчас защита готовит в ведомство еще один запрос о состоянии здоровья экс-губернатора.

"Александр Вадимович почти пять лет сидит в СИЗО на лекарствах. Я ему раз в неделю носил препараты для сердца, от давления и успокоительные, которые ему рекомендовали принимать врачи. Получается, что сейчас он остался без лекарств, которые ему необходимо принимать ежедневно", - заявил Балабас.

Адвокат также рассказал, что Хорошавин не успел полностью прочитать материалы второго уголовного дела, хотя срок ознакомления с ними по суду должен был завершиться еще в конце октября. По словам Балабаса, для подготовки ко второму судебному процессу его подзащитному необходимо находиться в СИЗО Южно-Сахалинска.