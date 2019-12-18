Во Владивостоке подросток запил снюс энергетиком и попал в больницу

ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Подросток госпитализирован во Подросток госпитализирован во Владивостоке после употребления снюса и энергетического напитка, проводится проверка, сообщает управление МВД по Приморскому краю.

В полицию поступило сообщение из больницы о том, что туда был доставлен 15-летний подросток с острым отравлением никотином.

"Несовершеннолетний, находясь на улице Успенского, употребил продукт, содержащий синтетический никотин, и запил его энергетиком. После этого школьник почувствовал себя плохо и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка. Установлено, что пастилки и энергетический напиток несовершеннолетний приобрел в магазине", - говорится в сообщении.

Врачи помогли подростку, он уже вернулся к учебе. Его состояние оценивается как удовлетворительное. С ребенком и его родителями провели профилактические беседы. В полиции напоминают, что употребление снюса может привести к смерти.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в палату предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. Законопроект, предлагающий установить ответственность за вовлечение подростков в распространение снюсов и никотиновых смесей, внесен на рассмотрение профильного комитета Госдумы.