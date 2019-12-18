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2019-12-18T03:43+0300
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Во Владивостоке подросток запил снюс энергетиком и попал в больницу
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РИА Новости

Во Владивостоке подросток запил снюс энергетиком и попал в больницу

03:43 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Подросток госпитализирован во Владивостоке после употребления снюса и энергетического напитка, проводится проверка, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
В полицию поступило сообщение из больницы о том, что туда был доставлен 15-летний подросток с острым отравлением никотином.
"Несовершеннолетний, находясь на улице Успенского, употребил продукт, содержащий синтетический никотин, и запил его энергетиком. После этого школьник почувствовал себя плохо и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка. Установлено, что пастилки и энергетический напиток несовершеннолетний приобрел в магазине", - говорится в сообщении.
Врачи помогли подростку, он уже вернулся к учебе. Его состояние оценивается как удовлетворительное. С ребенком и его родителями провели профилактические беседы. В полиции напоминают, что употребление снюса может привести к смерти.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в палату предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. Законопроект, предлагающий установить ответственность за вовлечение подростков в распространение снюсов и никотиновых смесей, внесен на рассмотрение профильного комитета Госдумы.
В ряде регионов России власти выступили с инициативами о введении запрета на продажу снюсов несовершеннолетним на уровне субъектов РФ, в некоторых из них рассматривается вопрос о введении полного запрета на продажу этой продукции.
Здание Государственной Думы в Москве
17 декабря, 20:00
В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в торговлю снюсами
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