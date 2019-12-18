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Коллекторы посоветовали не брать кредиты на новогодние праздники
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РИА Новости

Коллекторы посоветовали не брать кредиты на новогодние праздники

03:41 18.12.2019 (обновлено: 03:43 18.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновВывеска о "быстрых займах"
Вывеска о быстрых займах
© РИА Новости / Максим Блинов
Вывеска о "быстрых займах". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Оформление кредита на подарки и развлечения в преддверии новогодних праздников является ошибкой, такая эмоциональная ссуда может привести к просрочке уже в январе, сообщил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Илья Чиркин.
"Декабрь по традиции у кредиторов является высоким сезоном, на который приходится пик выдачи заёмных средств. Основная причина - Новый год и продолжительные каникулы, во время которых траты возрастают. Однако в силу менталитета часть ссуд берётся под воздействием эмоций, и на вопрос, как отдавать деньги, клиент зачастую не отвечает", - сказал он.
"Ежедневно работая с долгами, мы можем совершенно точно сказать, что в 95% случаях брать деньги на подарки и развлечения в преддверии праздников является ошибкой и той статьей расходов, от которой можно и нужно отказаться для избежания возможных проблем в будущем", - добавил Чиркин.
Представитель НАПКА подчеркнул, что в будущем такие эмоциональные поступки могут вызвать проблемы. "Праздник прошёл, эйфория от подаренного также прошла, а кредит остался с минимальной мотивацией его оплачивать", - заключил он.
В понедельник Национальное бюро кредитных историй сообщило, что, согласно статистике за 2015-2018 годы, в декабре россияне берут потребительских кредитов в среднем на 20% больше, чем в предыдущие месяцы. А самыми активными заемщиками в этот период являются граждане в возрасте от 30 до 39 лет.
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