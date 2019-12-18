Коллекторы посоветовали не брать кредиты на новогодние праздники

"Декабрь по традиции у кредиторов является высоким сезоном, на который приходится пик выдачи заёмных средств. Основная причина - Новый год и продолжительные каникулы, во время которых траты возрастают. Однако в силу менталитета часть ссуд берётся под воздействием эмоций, и на вопрос, как отдавать деньги, клиент зачастую не отвечает", - сказал он.