Эксперты рассказали, за что россияне не любят новогодние праздники

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Каждый пятый житель России не любит новогодние праздники из-за толп людей в магазинах, трат на подарки, а также большого количества отчетов на работе, говорится в исследовании сервиса путешествий Туту.ру, подготовленном для РИА Новости.
В исследовании, которое проходило в начале декабря, приняли участие 4,4 тысячи человек.
Аналитики выяснили, что запах мандаринов больше "работает" на создание новогоднего настроения, чем брызги шампанского. А подготовка праздничного стола радует больше, чем речь президента и бой курантов.
"При этом примерно 20% респондентов признались, что они не любят Новый год. На вопрос, "что в большей степени способно омрачить вам новогоднее настроение", примерно 18% из них ответили, что это толпы людей в магазинах. Еще 16% ненавидят окончание года из-за большого количества отчетов, которые приходится делать на работе", - прокомментировали результаты опроса в Туту.ру и уточнили, что на ответы его "пессимистичной части" ответили около 1,1 тысячи человек.
Кроме того, еще 16% от "недовольных" предпочли бы отказаться от праздника, лишь бы не тратить много денег на подарки, новогодний стол и праздничные наряды.
По данным исследования, 15% респондентов неодобрительно относятся к запуску петард и других громких фейерверков и почти столько же респондентов не любят главный зимний праздник за "вынужденный алкоголизм", переедание и пробки на дорогах. Еще 8% респондентов страдают от слишком затянувшихся каникул, а также встреч с родственниками или странными гостями.
14 декабря, 13:11ТуризмЭксперты назвали самые дешевые пляжные туры на Новый год