Эксперты рассказали, за что россияне не любят новогодние праздники

"При этом примерно 20% респондентов признались, что они не любят Новый год. На вопрос, "что в большей степени способно омрачить вам новогоднее настроение", примерно 18% из них ответили, что это толпы людей в магазинах. Еще 16% ненавидят окончание года из-за большого количества отчетов, которые приходится делать на работе", - прокомментировали результаты опроса в Туту.ру и уточнили, что на ответы его "пессимистичной части" ответили около 1,1 тысячи человек.