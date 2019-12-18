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2019-12-18T03:35+0300
https://ria.ru/20191218/1562511388.html
Эксперты рассказали, за что россияне не любят новогодние праздники
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РИА Новости

Эксперты рассказали, за что россияне не любят новогодние праздники

03:35 18.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕлка
Елка
© РИА Новости / Илья Питалев
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Елка
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Каждый пятый житель России не любит новогодние праздники из-за толп людей в магазинах, трат на подарки, а также большого количества отчетов на работе, говорится в исследовании сервиса путешествий Туту.ру, подготовленном для РИА Новости.
В исследовании, которое проходило в начале декабря, приняли участие 4,4 тысячи человек.
Аналитики выяснили, что запах мандаринов больше "работает" на создание новогоднего настроения, чем брызги шампанского. А подготовка праздничного стола радует больше, чем речь президента и бой курантов.
"При этом примерно 20% респондентов признались, что они не любят Новый год. На вопрос, "что в большей степени способно омрачить вам новогоднее настроение", примерно 18% из них ответили, что это толпы людей в магазинах. Еще 16% ненавидят окончание года из-за большого количества отчетов, которые приходится делать на работе", - прокомментировали результаты опроса в Туту.ру и уточнили, что на ответы его "пессимистичной части" ответили около 1,1 тысячи человек.
Кроме того, еще 16% от "недовольных" предпочли бы отказаться от праздника, лишь бы не тратить много денег на подарки, новогодний стол и праздничные наряды.
По данным исследования, 15% респондентов неодобрительно относятся к запуску петард и других громких фейерверков и почти столько же респондентов не любят главный зимний праздник за "вынужденный алкоголизм", переедание и пробки на дорогах. Еще 8% респондентов страдают от слишком затянувшихся каникул, а также встреч с родственниками или странными гостями.
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