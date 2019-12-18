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РИА Наука
2019-12-18T12:18+0300
https://ria.ru/20191218/1562511339.html
Ученые Сколтеха стали авторами самой обсуждаемой научной статьи года
https://cdn25.img.ria.ru/images/155155/49/1551554944_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_fd91056e3217fa6d6146eb7462589f50.jpg
РИА Новости

Ученые Сколтеха стали авторами самой обсуждаемой научной статьи года

03:27 18.12.2019 (обновлено: 12:18 18.12.2019)
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© Фото : Herzog & de Meuron / Iwan BaanСколковский институт науки и технологий
Сколковский институт науки и технологий
© Фото : Herzog & de Meuron / Iwan Baan
Сколковский институт науки и технологий . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Статья четырех сотрудников Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) стала абсолютным лидером сервиса оценки онлайн-активности в отношении научных публикаций в интернете Altmetric Top 100 по количеству репостов в глобальной Сети за все семь лет существования данного рейтинга, сообщила пресс-служба Сколтеха.
В статье российских ученых Егора Захарова, Александры Шишея, Егора Буркова и профессора Виктора Лемпицкого рассматривается возможность создания системы, которая позволяет синтезировать реалистичные видеопоследовательности, имитирующие речь и мимику конкретного человека. Эта работа относится к очередному этапу в развитии технологий распознавания и генерации лиц, отмечает пресс-служба Сколтеха.

"Мы хотели усовершенствовать функции телеприсутствия в виртуальной и дополненной реальности. Важная часть такой среды — это реалистичная передача того, как выглядят и двигаются люди. С помощью глубокого обучения мы стремились добиться наиболее естественного изображения", — сказал Захаров, слова которого приведены в сообщении.

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"Благодаря глубокому обучению, основанному на множестве фотографий знаменитостей, нашему алгоритму нужно всего несколько фотографий человека, чтобы создать его реалистичный видеоаватар", — отметил, в свою очередь, Лемпицкий.

Сервис Altmetric позволят отслеживать реакцию на публикуемые результаты исследований в Сети, анализируя высказывания и дискуссии пользователей на научных и других форумах, публикации в ведущих средствах массовой информации, содержание государственных директивных документов, полемику в социальных сетях и блогах.
В этом году в рейтинг Altmetric Top 100 вошли статьи, опубликованные в 43 журналах, на серверах препринтов и на государственных сайтах. По числу публикаций в списке лидируют авторы из Гарвардского университета в США (11 статей) и журнал Nature (12 публикаций).
Сколтех — негосударственный технологический университет, один из ключевых элементов инновационного центра "Сколково". Создан в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института (США). Модель института предусматривает тесную интеграцию технологического образования, исследовательской работы и предпринимательских навыков.
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РИА НаукаСколковский институт науки и технологийСколковоРоссияТехнологии
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