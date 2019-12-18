Диетолог рассказала, как справиться с похмельем

Праздничный стол во время встречи Нового года. Архивное фото

Праздничный стол во время встречи Нового года

По словам специалиста, хорошо справляются с похмельем цитрусовые фрукты.

"Не хуже помогает рассол квашеной капусты — там много витамина C, янтарной и молочной кислоты. Также хорошо работает зеленый чай с долькой лимона, защелачивающая минеральная вода. Ну и, конечно, абсорбенты", - рассказала Соломатина.

Врач напомнила, что ни в коем случае не следует смешивать разные виды алкоголя, а в идеале необходимо и вовсе ограничиться одним напитком.

"Идеально для любого застолья, в том числе и новогоднего, подойдет сухое красное вино — оно не только подчеркивает вкус большинства блюд, но и содержит множество антиоксидантов, которые будут минимизировать негативное воздействие алкоголя на организм", - отметила диетолог.