Диетолог рассказала, как справиться с похмельем

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", как справиться с похмельем после застолья.
По словам специалиста, хорошо справляются с похмельем цитрусовые фрукты.
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"Не хуже помогает рассол квашеной капусты — там много витамина C, янтарной и молочной кислоты. Также хорошо работает зеленый чай с долькой лимона, защелачивающая минеральная вода. Ну и, конечно, абсорбенты", - рассказала Соломатина.
Врач напомнила, что ни в коем случае не следует смешивать разные виды алкоголя, а в идеале необходимо и вовсе ограничиться одним напитком.
"Идеально для любого застолья, в том числе и новогоднего, подойдет сухое красное вино — оно не только подчеркивает вкус большинства блюд, но и содержит множество антиоксидантов, которые будут минимизировать негативное воздействие алкоголя на организм", - отметила диетолог.
Ранее ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал изданию The Daily Mail, что легче всего опьянеть от хереса, портвейна, виски и игристых вин. Профессор посоветовал пить водку, чтобы чувствовать себя "чуть менее скверно" на следующее утро.
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