Экологи назвали зимнее тепло в Москве подарком для зимующих животных

"Зимующие птицы имеют больший доступ к пище – свободная от снега земля дает пернатым возможность искать насекомых и их личинок в листовом опаде, упавшие ягоды рябины и боярышника, а также плоды яблонь и груш не пропадают в толще снега, а съедаются различными животными", - отметили в Мосприроде.