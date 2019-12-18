Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T03:20+0300
https://ria.ru/20191218/1562511260.html
Экологи назвали зимнее тепло в Москве подарком для зимующих животных
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40839/62/408396292_0:0:2973:1673_1036x0_80_0_0_ec9b6f10de0da33901eb82656452ce2d.jpg
РИА Новости

Экологи назвали зимнее тепло в Москве подарком для зимующих животных

03:20 18.12.2019
182
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБобр
Бобр
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бобр. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Декабрьское тепло в Москве - это подарок природы для зимующих птиц и животных, рассказали РИА Новости в Мосприроде.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала РИА Новости, что фон температуры в столице остается на 7 градусов выше нормы, а в среду-четверг температура воздуха может побить 140-летний рекорд тепла и превысить плюс отметку 5 градусов.
"Зимующие птицы имеют больший доступ к пище – свободная от снега земля дает пернатым возможность искать насекомых и их личинок в листовом опаде, упавшие ягоды рябины и боярышника, а также плоды яблонь и груш не пропадают в толще снега, а съедаются различными животными", - отметили в Мосприроде.
Зимнему теплу радуются и животные, например, активизировались бобры. "Для активно зимующих животных в столице декабрьское тепло – это подарок природы. Например, в природном заказнике "Долина реки Сетунь" активно "работают" речные бобры, можно наблюдать множество погрызов и следов жизнедеятельности, что не происходит в снежные и морозные месяцы зимы", - рассказали в ведомстве.
Раушская набережная в Москве
15 декабря, 08:00РИА Наука
Зимние аномалии на фоне потепления. Когда в Москве выпадет снег
300001
Обсудить 1
МоскваОбщество
Рекомендуем
Мост в парке
Экологи объяснили, почему тепло в декабре не вызовет цветение растений
Елка
Эксперты рассказали, за что россияне не любят новогодние праздники
Номер для собак в отеле
В зооотелях рассказали об условиях и стоимости содержания питомцев
Мужчина во время крещенских купаний в проруби
В четырех московских парках обустроили места для зимних купаний
Кроноцкое озеро покрылось льдом
На Камчатке замерзло Кроноцкое озеро
Вывеска о быстрых займах
Коллекторы посоветовали не брать кредиты на новогодние праздники
В магазине детских игрушек
Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что позиция ЕС по Украине мешает торговле с Россией
Кибербезопасность
Российские банки будут проходить киберучения раз в два года
Сотрудники полиции в Лондоне
В Лондоне поляку предъявили обвинения в подготовке к теракту
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о возможности "нового старта" в отношениях с ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Глава ПАСЕ назвала конфликт на Украине вызовом для прав человека
Большая синица
В тундре Ямала ученые встретили редчайшую для этих мест большую синицу
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
Врач Байдена рассказал о его здоровье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
00:29В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
Лента новостейМолния