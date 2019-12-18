Экологи назвали зимнее тепло в Москве подарком для зимующих животных

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Декабрьское тепло в Москве - это подарок природы для зимующих птиц и животных, рассказали РИА Новости в Мосприроде.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала РИА Новости, что фон температуры в столице остается на 7 градусов выше нормы, а в среду-четверг температура воздуха может побить 140-летний рекорд тепла и превысить плюс отметку 5 градусов.
"Зимующие птицы имеют больший доступ к пище – свободная от снега земля дает пернатым возможность искать насекомых и их личинок в листовом опаде, упавшие ягоды рябины и боярышника, а также плоды яблонь и груш не пропадают в толще снега, а съедаются различными животными", - отметили в Мосприроде.
Зимнему теплу радуются и животные, например, активизировались бобры. "Для активно зимующих животных в столице декабрьское тепло – это подарок природы. Например, в природном заказнике "Долина реки Сетунь" активно "работают" речные бобры, можно наблюдать множество погрызов и следов жизнедеятельности, что не происходит в снежные и морозные месяцы зимы", - рассказали в ведомстве.