Российские зрители назвали лучшие фильмы года

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Лучшим фильмом 2019 года, по мнению россиян, стала заключительная часть супергеройской франшизы Marvel "Мстители: Финал" Энтони и Джо Руссо, в тройку лидеров также вошли "Джокер" Тодда Филлипса и "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино, свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".

Последняя часть франшизы "Мстители" вышла в мировой прокат в конце апреля, а спустя 11 дней, согласно данным прокатчика Walt Disney Studios, установил рекорд, преодолев отметку в два миллиарда долларов по сборам. Спустя три месяца фильм сместил фантастический блокбастер "Аватар" Джеймса Кэмерона, почти десять лет сохранявший лидерство в списке самых кассовых фильмов в истории кино. В новой серии супергерои из команды Мстителей и их союзники разрабатывали план, который должен был помочь в противостоянии разрушительным действиям могущественного титана Таноса.

"На четвертом месте расположился совместный проект Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел". Пятое место занял диснеевский мюзикл и киноадаптация одноименного мультфильма "Аладдин" режиссера Гая Ричи", — рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.

Премьера фильма "Джокер" о становлении главного злодея Готэм-сити и противника Бэтмена прошла на Венецианском кинофестивале, где он получил главный приз — "Золотого льва". Главную роль в драме исполнил Хоакин Феникс. Картину Тарантино "Однажды... в Голливуде", роли в которой сыграли Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, показали в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Режиссер лично приезжал в Москву, чтобы представить картину.

Сериалом года зрители назвали драму "Чернобыль", которая рассказывает о трагических событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации последствий аварии. На втором месте оказалась криминальная комедия "Почему женщины убивают", третью строчку заняла антология мультфильмов от Netflix "Любовь, смерть и роботы".

"Также были определены самые популярные фильмы и сериалы, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год", — добавили в пресс-службе. Список возглавила военная драма Алексея Сидорова "Т-34" с Александром Петровым в главной роли, второе и третье места заняли супергеройские блокбастеры "Мстители: Финал" и "Капитан Марвел".