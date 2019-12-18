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Российские зрители назвали лучшие фильмы года
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РИА Новости

Российские зрители назвали лучшие фильмы года

03:14 18.12.2019 (обновлено: 12:25 18.12.2019)
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© Фото : Marvel Studios 2019Кадр из фильма "Мстители: Финал"
Кадр из фильма Мстители: Финал
© Фото : Marvel Studios 2019
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Лучшим фильмом 2019 года, по мнению россиян, стала заключительная часть супергеройской франшизы Marvel "Мстители: Финал" Энтони и Джо Руссо, в тройку лидеров также вошли "Джокер" Тодда Филлипса и "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино, свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".
Последняя часть франшизы "Мстители" вышла в мировой прокат в конце апреля, а спустя 11 дней, согласно данным прокатчика Walt Disney Studios, установил рекорд, преодолев отметку в два миллиарда долларов по сборам. Спустя три месяца фильм сместил фантастический блокбастер "Аватар" Джеймса Кэмерона, почти десять лет сохранявший лидерство в списке самых кассовых фильмов в истории кино. В новой серии супергерои из команды Мстителей и их союзники разрабатывали план, который должен был помочь в противостоянии разрушительным действиям могущественного титана Таноса.

"На четвертом месте расположился совместный проект Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел". Пятое место занял диснеевский мюзикл и киноадаптация одноименного мультфильма "Аладдин" режиссера Гая Ричи", — рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.

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Премьера фильма "Джокер" о становлении главного злодея Готэм-сити и противника Бэтмена прошла на Венецианском кинофестивале, где он получил главный приз — "Золотого льва". Главную роль в драме исполнил Хоакин Феникс. Картину Тарантино "Однажды... в Голливуде", роли в которой сыграли Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, показали в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Режиссер лично приезжал в Москву, чтобы представить картину.
Сериалом года зрители назвали драму "Чернобыль", которая рассказывает о трагических событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации последствий аварии. На втором месте оказалась криминальная комедия "Почему женщины убивают", третью строчку заняла антология мультфильмов от Netflix "Любовь, смерть и роботы".

"Также были определены самые популярные фильмы и сериалы, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год", — добавили в пресс-службе. Список возглавила военная драма Алексея Сидорова "Т-34" с Александром Петровым в главной роли, второе и третье места заняли супергеройские блокбастеры "Мстители: Финал" и "Капитан Марвел".

Самым популярным сериалом по количеству оценок зрителей стала "Игра престолов", последний сезон которой вышел в этом году. На втором месте оказался русско-турецкий проект "Султан моего сердца", на третьем — российская историческая драма "Годунов".
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Обсудить 8
КультураMarvel ComicsРоссия
Популярные комментарии
Глупое стадо)))
18 декабря, 04:11
Славик Е
2200003
Одно успокаивает: в него не попали Вы, наш интеллектуальный бриллиант.
18 декабря, 07:52
Iina Sheykhetova
751002
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