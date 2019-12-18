В бундестаге призвали США не вмешиваться в газовый спор РФ и Украины

БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. США с их собственными интересами должны отойти в сторону в газовом споре между Россией и Украиной, только так можно приблизить заключение транзитного соглашения между двумя странами, заявил РИА Новости официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по энергетике Штеффен Котре.
"Не хочу спекулировать о шансах заключить соглашение. Однако я вижу, что Украина получает одностороннюю поддержку со стороны США в своих частично не ясных требованиях. Было бы необходимо, чтобы США с их собственными интересами отошли в сторону. Никто, включая Россию, не обязан поставлять сырье или выбирать конкретный транзитный маршрут. Речь идет о газообеспечении Европы. Поэтому я не вижу связи между поставками и маршрутом транзита", - заявил Котре.
Он добавил, что параллельное противодействие Украины в отношении необходимого для европейского газообеспечения трубопровода "Северный поток – 2" "крайне несправедливо, учитывая, что Германия и Европа поддерживают Украину".
"Есть достаточно возможностей гарантировать наше газообеспечение, терминалы заполнены. И "Северный поток – 2" вскоре будут введен в эксплуатацию", - заявил депутат.
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Действующие контракты на поставку и транзит российского топлива через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних переговорах. В Москве отмечали, что контракт должен быть выгодным для России в финансовом плане, а Киев обязан представить план модернизации своей газотранспортной системы.
Российская сторона настаивает на том, что соглашение может быть подписано только на условиях взаимного отказа от требований в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
В свою очередь, Украина эти условия считает неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.