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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-18T10:05+0300
https://ria.ru/20191218/1562511040.html
Ряд стран призвали продлить оказание трансграничной гумпомощи Сирии
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РИА Новости

Ряд стран призвали продлить оказание трансграничной гумпомощи Сирии

02:50 18.12.2019 (обновлено: 10:05 18.12.2019)
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
ООН, 18 дек – РИА Новости. Непродление действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи Сирии будет иметь катастрофические последствия, говорится в заявлении действующих и будущих непостоянных членов Совбеза ООН.
Заявление от лица Бельгии, Кот-д’Ивуара, Доминиканы, Экваториальной Гвинеи, Германии, Индонезии, Кувейта, Перу, Польши, ЮАР, а также присоединившимся к ним Эстонии, Сент-Винсента и Гренадин и Туниса зачитал индонезийский постпред Диан Трианшах Джани.
"Мы выражаем поддержку продлению трансграничного механизма. Благодаря этому механизму мы можем доставить жизненно важную помощь 4 миллионам человек в Сирии. Альтернативы этому механизму на данный момент нет", - сказал Джани.
Страны выразили поддержку усилиям Бельгии, Германии и Кувейта по продлению этого механизма "в рамках транспарентного и инклюзивного процесса".
"Призываем всех членов Совбеза быть едиными. Последствия непродления механизма будут катастрофическими", - заявил Джани.
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Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что проект резолюции Германии, Бельгии и Кувейта по трансграничной доставке гумпомощи в Сирию неприемлем и нежизнеспособен.
Он отметил, что проект резолюции так называемой гуманитарной "тройки" в Совете Безопасности "имеет мало отношения как к реальной ситуации "на земле" сегодня, так и к целям, которые эта резолюция должна иметь".
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно.
Согласно резолюции 2165, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата.
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Германия, Бельгия и Кувейт заинтересованы в очередном продлении на год режима трансграничной доставки гумпомощи. В этой связи, по данным источников в Совбезе, они обсуждают свой проект резолюции о продлении на год и заявляют о намерении рассмотреть его на этой неделе в СБ.
Россия подготовила альтернативный проект резолюции. По словам Небензи, он учитывает новые реалии в Сирии. Проект предполагает оставить два трансграничных перехода из четырех. Предлагается закрыть переходы на границах Сирии с Иорданией и с Ираком. Таким образом, предлагается оставить переходы Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава на границе с Турцией.
Кроме того действие режима трансграничной доставки гумпомощи, согласно российскому проекту резолюции, продлевается на шесть месяцев, а не на 12, как было в предыдущие разы.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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