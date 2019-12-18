Ряд стран призвали продлить оказание трансграничной гумпомощи Сирии

ООН, 18 дек – РИА Новости. Непродление действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи Непродление действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи Сирии будет иметь катастрофические последствия, говорится в заявлении действующих и будущих непостоянных членов Совбеза ООН

Заявление от лица Бельгии, Кот-д’Ивуара, Доминиканы, Экваториальной Гвинеи, Германии, Индонезии, Кувейта, Перу, Польши, ЮАР, а также присоединившимся к ним Эстонии, Сент-Винсента и Гренадин и Туниса зачитал индонезийский постпред Диан Трианшах Джани.

"Мы выражаем поддержку продлению трансграничного механизма. Благодаря этому механизму мы можем доставить жизненно важную помощь 4 миллионам человек в Сирии. Альтернативы этому механизму на данный момент нет", - сказал Джани.

Страны выразили поддержку усилиям Бельгии, Германии и Кувейта по продлению этого механизма "в рамках транспарентного и инклюзивного процесса".

"Призываем всех членов Совбеза быть едиными. Последствия непродления механизма будут катастрофическими", - заявил Джани.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что проект резолюции Германии, Бельгии и Кувейта по трансграничной доставке гумпомощи в Сирию неприемлем и нежизнеспособен.

Он отметил, что проект резолюции так называемой гуманитарной "тройки" в Совете Безопасности "имеет мало отношения как к реальной ситуации "на земле" сегодня, так и к целям, которые эта резолюция должна иметь".

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно.

Согласно резолюции 2165, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата.

Германия, Бельгия и Кувейт заинтересованы в очередном продлении на год режима трансграничной доставки гумпомощи. В этой связи, по данным источников в Совбезе, они обсуждают свой проект резолюции о продлении на год и заявляют о намерении рассмотреть его на этой неделе в СБ.

Россия подготовила альтернативный проект резолюции. По словам Небензи, он учитывает новые реалии в Сирии. Проект предполагает оставить два трансграничных перехода из четырех. Предлагается закрыть переходы на границах Сирии с Иорданией и с Ираком. Таким образом, предлагается оставить переходы Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава на границе с Турцией.

Кроме того действие режима трансграничной доставки гумпомощи, согласно российскому проекту резолюции, продлевается на шесть месяцев, а не на 12, как было в предыдущие разы.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.