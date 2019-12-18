В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком

"NORAD и Северное командование США (USNORTHCOM) внимательно отслеживают интересующие нас суда, в том числе иностранные военные корабли, такие как российский корабль "Виктор Леонов", в нашей зоне ответственности. Мы знаем о военно-морской деятельности России, в том числе о размещении этих разведывательных кораблей в регионе", - говорится в сообщении NORAD в Twitter.
В командовании не стали раскрывать, какие "конкретные меры" предпринимаются, но отметили, что NORAD и USNORTHCOM регулярно проводят воздушные и морские операции для защиты Соединенных Штатов и Канады.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что "Виктор Леонов" якобы действует "небезопасным образом" в международных водах у юго-восточного побережья США. В публикации утверждалось, что корабль не использовал ходовые огни при плохой видимости и не отвечал на вызовы других судов, пытавшихся установить его местонахождение во избежание столкновения.
Средний разведывательный корабль проекта 864 "Виктор Леонов", входящий в состав Северного флота, регулярно совершает плавания к берегам США. В январе 2018 года глава пресс-службы Северного командования Вооруженных сил США (NORTHCOM) и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) майор Мэри Рикс, говоря о корабле-разведчике России у атлантического побережья страны, заявила РИА Новости, что США признают право свободной навигации в международных водах.