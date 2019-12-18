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2019-12-18T07:47+0300
https://ria.ru/20191218/1562510924.html
В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком
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РИА Новости

В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком

02:37 18.12.2019 (обновлено: 07:47 18.12.2019)
10819
© AP Photo / Desmond BoylanРазведывательный корабль ССВ-175 "Виктор Леонов"
Разведывательный корабль ССВ-175 Виктор Леонов
© AP Photo / Desmond Boylan
Разведывательный корабль ССВ-175 "Виктор Леонов". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) во вторник подтвердило, что следит за российским кораблем-разведчиком "Виктор Леонов", который находится у побережья США.

"NORAD и Северное командование США (USNORTHCOM) внимательно отслеживают интересующие нас суда, в том числе иностранные военные корабли, такие как российский корабль "Виктор Леонов", в нашей зоне ответственности. Мы знаем о военно-морской деятельности России, в том числе о размещении этих разведывательных кораблей в регионе", - говорится в сообщении NORAD в Twitter.

В командовании не стали раскрывать, какие "конкретные меры" предпринимаются, но отметили, что NORAD и USNORTHCOM регулярно проводят воздушные и морские операции для защиты Соединенных Штатов и Канады.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что "Виктор Леонов" якобы действует "небезопасным образом" в международных водах у юго-восточного побережья США. В публикации утверждалось, что корабль не использовал ходовые огни при плохой видимости и не отвечал на вызовы других судов, пытавшихся установить его местонахождение во избежание столкновения.
Средний разведывательный корабль проекта 864 "Виктор Леонов", входящий в состав Северного флота, регулярно совершает плавания к берегам США. В январе 2018 года глава пресс-службы Северного командования Вооруженных сил США (NORTHCOM) и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) майор Мэри Рикс, говоря о корабле-разведчике России у атлантического побережья страны, заявила РИА Новости, что США признают право свободной навигации в международных водах.
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Популярные комментарии
живи и дальше во лжи о мнимом величии сатанинско-масонского рейха США.
18 декабря, 06:04
АОАлександр Орлов
4601001
эк, вы как гордо от имени хозяина говорите...мне вот интересно вы когда пишете о том как США потопит корабль ВМФ России, щеки надуваете и хвостиком помахиваете от удовольствия? Да и в отличии от ваших танковых адмиралов, американцы умеют думать..вот потому они ваши хозяева, а не наоборот.
18 декабря, 06:18
Андрей Воскрецов
1900000
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