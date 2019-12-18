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Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
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РИА Новости

Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания

02:21 18.12.2019
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CC BY 2.0 / greenguavas / oatmeal cranberry pecanПеченьки
Печеньки
CC BY 2.0 / greenguavas / oatmeal cranberry pecan
Печеньки. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (Бразилия), 18 дек - РИА Новости. Национальное агентство Бразилии по охране здоровья (Anvisa) решило запретить трансжиры в продуктах питания, следует из заявления ведомства.
Агентство планирует "запретить использование частично гидрогенизированных жиров до 2023 года".
Эта мера также коснется импорта продуктов питания.
Трансжиры - это искусственно синтезированный продукт, который встречается в замороженной пицце, печенье, пирожных. По мнению учёных, они провоцируют увеличение холестерина и как следствие - сердечно-сосудистых заболеваний.
С 2004 года по рекомендации Всемирной организации здравоохранения в 49 странах были приняты меры по ограничению присутствия трансжиров в продуктах, среди них США, Канада, страны ЕС, Чили и Аргентина.
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