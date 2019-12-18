Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания

Трансжиры - это искусственно синтезированный продукт, который встречается в замороженной пицце, печенье, пирожных. По мнению учёных, они провоцируют увеличение холестерина и как следствие - сердечно-сосудистых заболеваний.

С 2004 года по рекомендации Всемирной организации здравоохранения в 49 странах были приняты меры по ограничению присутствия трансжиров в продуктах, среди них США, Канада, страны ЕС, Чили и Аргентина.