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Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
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РИА Новости

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

02:17 18.12.2019 (обновлено: 04:36 18.12.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.

"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.

Во вторник Трамп распространил выдержанное в резком тоне письмо спикеру палаты представителей, обвинив ее и остальных демократов в нарушении конституции при проведении процедуры импичмента.
Трампа обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей.
Если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. Для осуждения президента и отстранения его от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако в настоящее время республиканское большинство не намерено голосовать против главы Белого дома. Трамп отказался сотрудничать с расследованием в палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в сенате.
До сих пор палата представителей лишь дважды объявляла импичмент: Эндрю Джонсону (1868) и Биллу Клинтону (1998), сенат оправдал обоих.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси
17 декабря, 23:26
Трамп написал Пелоси резкое письмо об импичменте
24573047
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