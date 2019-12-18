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Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
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РИА Новости

Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем

02:01 18.12.2019
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© AP Photo / Pavel GolovkinКартер Пейдж
Картер Пейдж
© AP Photo / Pavel Golovkin
Картер Пейдж. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Суд по делам о надзоре за иностранными разведками раскритиковал ФБР за то, что ведомство предоставляло неподтвержденную информацию, когда подавало заявки для прослушки бывшего советника Трампа Картера Пейджа, следует из постановления.
Генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц в обнародованном в начале прошлой недели докладе не обнаружил политической предвзятости в том, как ФБР вело расследование против членов штаба Трампа, хотя и нашел в действиях бюро "серьезные ошибки". Директор ФБР Кристофер Рей признал упущения и объявил о программе "40 мер" по устранению недочетов. В то же время он отметил, что, согласно докладу, расследование было открыто на законных основаниях.
"Частота, с которой представления, которые делали сотрудники ФБР, оказывались не подкрепленными имеющейся информацией или противоречившими этой информации, а также с которой они скрывали информацию, приносящую вред их делу, ставит под сомнение достоверность сведений, содержавшихся в других заявках ФБР", - заявила судья Розмари Коллайер.
"Обращение ФБР с заявками по Картеру Пейджу, как это продемонстрировано в отчете офиса генерального инспектора, противоречило высокому долгу беспристрастности", - говорится в заявлении судьи.
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Суд также подчеркнул, что властям при любом обращении необходимо предоставлять полную и точную информацию. В противном случае суд "не может должным образом обеспечить, чтобы правительство осуществляло электронное наблюдение в целях внешней разведки".
В результате суд постановил, что ведомство должно не позднее 10 января 2020 сообщить о том, что "оно сделало и планирует делать для того, чтобы гарантировать, что изложение фактов в каждой заявке ФБР точно и полно отражает имеющуюся у ФБР информацию".
Летом 2018 года администрация Трампа рассекретила серию документов, относящихся к слежке за бывшим советником американского президента Картером Пейджем. Документы включают в себя запрос от октября 2016 года в Суд по делам о надзоре за иностранными разведками для слежки за Пейджем.
Республиканцы и Трамп утверждают, что прослушка Пейджа велась с нарушениями и без должных оснований. Они заявляют, что досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления на Пейджа. В опубликованной записке говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил признавал в сентябре 2016 года, что он не хочет, чтобы Трамп был избран президентом.
Кроме того, в мае 2019 года газета New York Times сообщила, что ФБР направило в 2016 году агента под прикрытием на встречу с помощником кампании Трампа Джорджем Пападопулосом, чтобы узнать о возможных связях с РФ. В ведомстве тогда посчитали операцию "законными и тщательно выверенными в рамках чрезвычайных обстоятельств" действиями.
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ФБРКартер ПейджСШАВ мире
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