Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Суд по делам о надзоре за иностранными разведками раскритиковал Суд по делам о надзоре за иностранными разведками раскритиковал ФБР за то, что ведомство предоставляло неподтвержденную информацию, когда подавало заявки для прослушки бывшего советника Трампа Картера Пейджа , следует из постановления.

Генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц в обнародованном в начале прошлой недели докладе не обнаружил политической предвзятости в том, как ФБР вело расследование против членов штаба Трампа, хотя и нашел в действиях бюро "серьезные ошибки". Директор ФБР Кристофер Рей признал упущения и объявил о программе "40 мер" по устранению недочетов. В то же время он отметил, что, согласно докладу, расследование было открыто на законных основаниях.

"Частота, с которой представления, которые делали сотрудники ФБР, оказывались не подкрепленными имеющейся информацией или противоречившими этой информации, а также с которой они скрывали информацию, приносящую вред их делу, ставит под сомнение достоверность сведений, содержавшихся в других заявках ФБР", - заявила судья Розмари Коллайер.

"Обращение ФБР с заявками по Картеру Пейджу, как это продемонстрировано в отчете офиса генерального инспектора, противоречило высокому долгу беспристрастности", - говорится в заявлении судьи.

Суд также подчеркнул, что властям при любом обращении необходимо предоставлять полную и точную информацию. В противном случае суд "не может должным образом обеспечить, чтобы правительство осуществляло электронное наблюдение в целях внешней разведки".

В результате суд постановил, что ведомство должно не позднее 10 января 2020 сообщить о том, что "оно сделало и планирует делать для того, чтобы гарантировать, что изложение фактов в каждой заявке ФБР точно и полно отражает имеющуюся у ФБР информацию".

Летом 2018 года администрация Трампа рассекретила серию документов, относящихся к слежке за бывшим советником американского президента Картером Пейджем. Документы включают в себя запрос от октября 2016 года в Суд по делам о надзоре за иностранными разведками для слежки за Пейджем.

Республиканцы и Трамп утверждают, что прослушка Пейджа велась с нарушениями и без должных оснований. Они заявляют, что досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления на Пейджа. В опубликованной записке говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил признавал в сентябре 2016 года, что он не хочет, чтобы Трамп был избран президентом.