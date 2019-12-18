Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая

ООН, 18 дек - РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове критическая и весьма хрупкая, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Ситуация на Корейском полуострове находится в критической стадии, она весьма сложная, чувствительная и хрупкая", - сказал он.

По его словам, Китай и РФ надеются, что представленный ими проект резолюции ООН по смягчению санкций против КНДР "поможет повысить уровень доверия и поможет продолжить политический диалог, в особенности диалог между США и КНДР".

"Мы надеемся, что с этой резолюцией мы сможем выйти из тупика и продолжить политический процесс", - указал Чжан Цзюнь.