Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T01:53+0300
https://ria.ru/20191218/1562510680.html
Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
https://cdn25.img.ria.ru/images/149966/87/1499668700_0:131:2500:1537_1036x0_80_0_0_da83b1b39ace31e685edf839b7006d55.jpg
РИА Новости

Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая

01:53 18.12.2019
77
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КНДР. Архивное фото
ООН, 18 дек - РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове критическая и весьма хрупкая, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
"Ситуация на Корейском полуострове находится в критической стадии, она весьма сложная, чувствительная и хрупкая", - сказал он.
По его словам, Китай и РФ надеются, что представленный ими проект резолюции ООН по смягчению санкций против КНДР "поможет повысить уровень доверия и поможет продолжить политический диалог, в особенности диалог между США и КНДР".
"Мы надеемся, что с этой резолюцией мы сможем выйти из тупика и продолжить политический процесс", - указал Чжан Цзюнь.
Ранее Россия и Китай представили совместный проект резолюции, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту документа, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях. Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове … с использованием всех соответствующих средств".
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
Вчера, 20:21
Небензя рассказал о сроках принятия резолюции России и Китая по КНДР
201000
Обсудить 0
КитайКНДРООНСШАВ мире
Рекомендуем
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
"Пересветы" начали прикрывать передвижные ракетные комплексы
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
Самолет ВКС России с гиперзвуковой ракетой Кинжал
Для ракетного комплекса "Кинжал" расширят аэродромную сеть
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Северный морской путь
Генштаб: нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути нет
Военнослужащие Вооруженных сил России
Российские войска переоснастили более 30 частей и соединений за год
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша
В Праге состоялась манифестация за отставку премьера Бабиша
Патрульный катер Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
СМИ: российские пограничники задержали пять японских судов
Военнослужащие
Герасимов заявил об отсутствии предпосылок для масштабной войны
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов в цифровом формате
Телеканалы выдвинули ультиматум операторам о вещании в интернете
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против "Северного потока — 2"
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Путин и Макрон обсудили вопрос транзита российского газа в ЕС
Логотип НАТО
В Минобороны назвали приоритеты в диалоге России с НАТО
Строительство газопровода Северный поток-2
В Совфеде назвали запуск "Северного потока — 2" ответом на санкции США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко может войти в историю объединителем, заявил Жириновский
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
00:33В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину
00:30Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины
Лента новостейМолния