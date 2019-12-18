Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая

ООН, 18 дек - РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове критическая и весьма хрупкая, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
"Ситуация на Корейском полуострове находится в критической стадии, она весьма сложная, чувствительная и хрупкая", - сказал он.
По его словам, Китай и РФ надеются, что представленный ими проект резолюции ООН по смягчению санкций против КНДР "поможет повысить уровень доверия и поможет продолжить политический диалог, в особенности диалог между США и КНДР".
"Мы надеемся, что с этой резолюцией мы сможем выйти из тупика и продолжить политический процесс", - указал Чжан Цзюнь.
Ранее Россия и Китай представили совместный проект резолюции, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту документа, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях. Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове … с использованием всех соответствующих средств".