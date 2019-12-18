Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита. Ролик опубликован на странице учреждения в " Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита. Ролик опубликован на странице учреждения в " ВКонтакте ".

На кадрах, снятых камерами наблюдения, видно, как посетители осматривают экспонаты музея, включая и конструкцию с метеоритом. При этом заметно, что в определенный момент ее защитный купол начинает произвольно подниматься.

"Мы в мистику не верим, но помним, что недавно вблизи Земли пролетал брат-близнец Челябинского метеорита, думайте что хотите...", - говорится в комментарии к видео.

Как сообщил ранее РИА Новости сотрудник отдела по связям с общественностью музея Южного Урала Юрий Богатенков, инцидент произошел 14 декабря. По его словам, это случилось неожиданно, "средь бела дня", когда в музее были посетители. При этом он отметил, что объяснения загадочному явлению нет, "технических неполадок не было". Он уточнил, что метеорит повреждений не получил, он остается на своем месте, как и все остальные экспонаты.