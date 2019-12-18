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2019-12-18T01:17+0300
https://ria.ru/20191218/1562510518.html
Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
https://cdn22.img.ria.ru/images/151039/16/1510391620_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_bc2fac0df3e0044cc44182dd2eebb321.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год

01:17 18.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ магазине детских игрушек
В магазине детских игрушек
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В магазине детских игрушек. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Куклы в подарок для детей на Новый год должны быть простыми, с детским обликом, нейтральным лицом, без подчеркнутых уродств, выбирать странных кукол, таких как девочка с копытами вместо ног или девочка-единорог, не стоит, так как они могут формировать неправильное представление о человеке, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Для игры нужны простые куклы с детским обликом, образ куклы должен соответствовать возрасту ребенка, с нейтральным лицом, не изображающим какую-то ярко выраженную эмоцию, симпатичная, без подчеркнутых уродств, в хорошей одежде, которая легко снимается и надевается, а лучше, когда есть дополнительный комплект", - рассказала руководитель центра психолого-педагогической экспертизы игрушек МГППУ, профессор, доктор наук Елена Смирнова.
Она уточнила, что дарить кукол детям можно уже с полутора-двух лет, с этого возраста ребенок уже тянется к ним, по мере взросления у него меняются игры с ними – сначала это повторение того, что делает мама для малыша, через какое-то время по мере развития воображения кукла начинает участвовать в определенных сюжетах, у нее начинает появляться определенный характер.
При этом не нужно покупать ребенку кукол, которые имеют какие-то странные особенности внешности, отметила Смирнова. В последнее время в магазинах появляются странные игрушки, например, такие как девочка-единорог или ребенок с копытами. "Это страшновато, я бы не советовала покупать такие игрушки", - подчеркнула эксперт.
Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин пояснил, что возможно такие странные игрушки являются персонажами сказок или мультфильмов, если они нравятся ребенку, то вреда не будет.
"Игрушка в данном случае отождествляется с определенным героем, позволяет строить сюжетные игры с участием знакомого героя. Ребенок сначала из мультика почерпывает характер персонажа, а потом эти персонажи у него оживают во время ролевой игры", - рассказал врач.
При этом, шокирующие ребенка игрушки не очень пригодны для игры, так как формируют неправильное представление о человеке, подчеркнула Смирнова.
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