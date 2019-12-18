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Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
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РИА Новости

Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов

01:13 18.12.2019
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© РИА Новости / Иван Захарченко Военная база в США
 Военная база в США
© РИА Новости / Иван Захарченко
Военная база в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Командование специальных операций ВВС США временно приостановило тренировки по парашютной, водолазной и альпинистской подготовке в связи с расследованием гибели двух спецназовцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе командования.
Инциденты произошли еще осенью: один сержант погиб в октябре в горах Айдахо, а второй пропал без вести в ноябре при незапланированном прыжке с парашютом из грузового самолета над Мексиканским заливом.
"Командование специальных операций в координации с Командованием специальных операций США и ВВС США изучает все оборудование, процедуры безопасности и правила, относящиеся к этим специализированным навыкам. После завершения комплексной оценки, выявления и проведения любых необходимых изменений ожидается возобновление операций", - сообщила представитель пресс-службы Аманда Ривз.
Она уточнила, что тренировки были приостановлены 3 декабря. Однако ранее об этом решении публично не сообщалось.
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