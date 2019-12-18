США выступили за усиление санкций против Южного Судана

ООН, 18 дек - РИА Новости. Постпред США при ООН Келли Крафт призывает к расширению и ужесточению санкционного режима в отношении Южного Судана, если стороны конфликта в стране не смогут исполнить положения мирного соглашения.

"Если лидеры Южного Судана не могут исполнять основополагающие положения их собственного соглашения, Совбезу следует рассмотреть более серьезный и расширенный санкционный режим", - сказала Крафт на заседании Совбеза.

По ее словам, лидеры Южного Судана обвиняют друг друга в попытках помешать прогрессу и в отказе публично объявить о прекращении огня.

"Есть заслуживающие доверия сообщения о наборе новобранцев правительством и оппозицией. Гражданские здания остаются захваченными, прежде всего правительственными силами. В ответ на призывы привлекать к ответственности виновников правительство назначает чиновников, обвиняемых в серьезных нарушениях прав человека. Вооруженные силы продолжают совершать акты насилия", - сказал Крафт.

По ее словам, стороны продолжают препятствовать участию женщин в процессе примирения.

"Мы отметили сегодняшнее заявление лидеров Южного Судана, в котором они вновь обязались сформировать правительство единства к середине февраля. Мы и народ Южного Судана надеемся, что эти заявления выльются в осязаемые результаты. В случае полного выполнения нынешнее соглашение может обеспечить мир и стабильность", - отметила она.

Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев Риек Машар договорились о формировании правительства национального единства, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление президента.

Конфликт между столицей Южного Судана Джубой и повстанцами во главе с Риеком Машаром разгорелся в 2013 году. Лидер повстанцев, занимавший до конфликта пост вице-президента страны, был вынужден скрываться в столице соседнего Судана Хартуме.

В августе 2018 году правительство Южного Судана и повстанцы подписали в Хартуме окончательный мирный договор, предусматривающий разделение власти и формирование к 12 мая 2019 года правительства национального единства. Договор также предполагал возвращение Машара в Джубу и восстановление его в должности вице-президента. В мае текущего года власти и повстанцы на шесть месяцев продлили период формирования единого правительства, чтобы урегулировать оставшиеся несогласованными вопросы.