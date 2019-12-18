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Врач Байдена рассказал о его здоровье
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РИА Новости

Врач Байдена рассказал о его здоровье

00:53 18.12.2019
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© AP Photo / John MinchilloКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
© AP Photo / John Minchillo
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Предвыборный штаб кандидата в президенты США демократа Джо Байдена распространил медицинское освидетельствование, в котором говорится, что 77-летний кандидат здоров и может выполнять обязанности президента.
Документ подписал профессор медицины, врач престижной клиники в Вашингтоне Кевин О'Коннор, который наблюдал Байдена с момента его вступления в должность вице-президента в 2009 году.
"Вице-президент Байден - здоровый, активный 77-летний мужчина, который достаточно здоров, чтобы успешно исполнять обязанности президента, главы исполнительной власти и государства, а также верховного главнокомандующего", - пишет О'Коннор в 3-страничном документе.
Байден при росте в 1 метр 82 сантиметра весит чуть менее 81 килограмма, нормальное давление для него 128 на 84. У него диагностировали аневризму сосудов головного мозга в 1988 году, но эта проблема разрешилась после успешной операции. В молодости у Байдена была аллергическая астма, но сейчас у него здоровые легкие. В 2003 году ему удалили желчный пузырь. У него никогда не было диабета, повышенного артериального давления и рака, за исключением небольших образований на коже, которые были удалены хирургическим путем.
Из хронических заболеваний у Байдена обнаружились мерцательная аритмия, липемия (повышенное содержание жира в крови), гастроэзофагеальный рефлюксный синдром и сезонная аллергия, а также проблемы с заложенностью носа.
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