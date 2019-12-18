Врач Байдена рассказал о его здоровье

Байден при росте в 1 метр 82 сантиметра весит чуть менее 81 килограмма, нормальное давление для него 128 на 84. У него диагностировали аневризму сосудов головного мозга в 1988 году, но эта проблема разрешилась после успешной операции. В молодости у Байдена была аллергическая астма, но сейчас у него здоровые легкие. В 2003 году ему удалили желчный пузырь. У него никогда не было диабета, повышенного артериального давления и рака, за исключением небольших образований на коже, которые были удалены хирургическим путем.