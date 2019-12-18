Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав

"Опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что однозначного подхода к выбору дивизионной или бригадной структуры нет. Все зависит от особенностей и условий их применения. В одном случае будут эффективнее действовать дивизии, в другом - бригады. Поэтому в составе Вооруженных сил необходимо иметь как бригады, так и дивизии", - сказал он, отвечая на вопрос военного атташе Великобритании, будет ли распространена дивизионная структура на все виды ВС РФ.