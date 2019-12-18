Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Структура Вооруженных сил РФ будет иметь смешанный дивизионно-бригадный состав, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов иностранным военным атташе.
"Опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что однозначного подхода к выбору дивизионной или бригадной структуры нет. Все зависит от особенностей и условий их применения. В одном случае будут эффективнее действовать дивизии, в другом - бригады. Поэтому в составе Вооруженных сил необходимо иметь как бригады, так и дивизии", - сказал он, отвечая на вопрос военного атташе Великобритании, будет ли распространена дивизионная структура на все виды ВС РФ.
Герасимов, чьи слова приводит газета "Красная звезда", рассказал, что США по опыту боевых действий в Афганистане приняли решение о приостановке полного перехода сухопутных войск на бригадную структуру и сохранении штабов дивизий. Кроме того, сбалансированное количество бригад и дивизий имеется в Народно-освободительной армии Китая и вооруженных силах других государств.