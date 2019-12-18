В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация

"Критическая ситуация остается и в крупнейшем лагере беженцев "Эль-Холь", который находится в провинции Хасеке на контролируемой Соединенными Штатами территории. По имеющейся информации, в "Эль-Холе" проживает около 70 тысяч человек, из которых более половины дети", - приводит его слова газета "Красная звезда".