В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Критическая ситуация сохраняется в крупнейшем лагере беженцев "Эль-Холь" на подконтрольной США территории Сирии, сложная обстановка способствует радикализации его жителей, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
"Критическая ситуация остается и в крупнейшем лагере беженцев "Эль-Холь", который находится в провинции Хасеке на контролируемой Соединенными Штатами территории. По имеющейся информации, в "Эль-Холе" проживает около 70 тысяч человек, из которых более половины дети", - приводит его слова газета "Красная звезда".
"Перенаселенность, сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, нехватка лекарственных препаратов ведут к постоянному росту социальной, межэтнической и религиозной напряженности среди жителей лагеря, что способствует их радикализации", - добавил Герасимов.
По его словам, серьезную озабоченность продолжает вызывать ситуация в находящемся на подконтрольной США территории в районе Эт-Танфа лагере беженцев "Рукбан".
"В лагере широко распространены воровство, насилие, рабство и торговля людьми. Сирийским правительством заявлена полная готовность к приему людей из лагеря, подтверждены гарантии безопасности на всех этапах их вывода. Вместе с тем вооруженные группировки, контролирующие "Рукбан", препятствуют возвращению беженцев", - сказал начальник Генштаба.