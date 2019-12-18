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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-18T00:41+0300
https://ria.ru/20191218/1562509966.html
В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
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РИА Новости

В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация

00:41 18.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев в Сирии
Лагерь беженцев в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь беженцев в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Критическая ситуация сохраняется в крупнейшем лагере беженцев "Эль-Холь" на подконтрольной США территории Сирии, сложная обстановка способствует радикализации его жителей, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

"Критическая ситуация остается и в крупнейшем лагере беженцев "Эль-Холь", который находится в провинции Хасеке на контролируемой Соединенными Штатами территории. По имеющейся информации, в "Эль-Холе" проживает около 70 тысяч человек, из которых более половины дети", - приводит его слова газета "Красная звезда".

"Перенаселенность, сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, нехватка лекарственных препаратов ведут к постоянному росту социальной, межэтнической и религиозной напряженности среди жителей лагеря, что способствует их радикализации", - добавил Герасимов.
По его словам, серьезную озабоченность продолжает вызывать ситуация в находящемся на подконтрольной США территории в районе Эт-Танфа лагере беженцев "Рукбан".
"В лагере широко распространены воровство, насилие, рабство и торговля людьми. Сирийским правительством заявлена полная готовность к приему людей из лагеря, подтверждены гарантии безопасности на всех этапах их вывода. Вместе с тем вооруженные группировки, контролирующие "Рукбан", препятствуют возвращению беженцев", - сказал начальник Генштаба.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВалерий ГерасимовСирияСША
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