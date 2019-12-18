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Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины
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РИА Новости

Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины

00:30 18.12.2019
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© РИА Новости / Григорий ВасиленкоФлаги Украины и России
Флаги Украины и России
© РИА Новости / Григорий Василенко
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Более половины россиян назвали нынешние отношения России и Украины скорее плохими, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, 53% россиян назвали нынешние отношения между Россией и Украиной скорее плохими, 30% видят их в чем-то хорошими, а в чем-то плохими, 12% затруднились ответить, лишь 5% оценили их как хорошие.
Отмечается, что 43% ответили, что в целом отношения двух стран в будущем нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут. При этом 19% верят, что восстановятся дружеские, добрососедские отношения, 14% - что они станут братскими и союзническими, а 11% полагают, что будут дальше ухудшаться, 10% затруднились дать ответ, а 3% указали другое.
Как указано в опросе, к президенту Украины Владимиру Зеленскому 29% респондентов относятся безразлично, 21% - отрицательно, 9% - положительно, а 35% ничего не знают о деятельности. За время его работы в данной должности отношение к Украине у большинства россиян (74%), которые знают о его деятельности, осталось неизменным, у 11% оно скорее улучшилось, еще у 11% - ухудшилось, 4% затруднились ответить.
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По результатам исследования, 67% граждан, осведомленных о деятельности украинского лидера, считают, что после прихода Зеленского отношения России и Украины не изменились, 16% полагают, что они скорее улучшились, 9% - что скорее ухудшились, 8% затруднились дать ответ.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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ВЦИОМРоссияУкраинаОбщество
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