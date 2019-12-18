"Пересветы" начали прикрывать передвижные ракетные комплексы

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Лазерный комплекс "Пересвет" с декабря текущего года используется для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
"С начала декабря месяца осуществляется боевое дежурство лазерных комплексов "Пересвет" в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий", - сказал Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
Президент России Владимир Путин объявил 1 марта прошлого года в послании к Федеральному собранию о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет". Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство.