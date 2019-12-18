"Пересветы" начали прикрывать передвижные ракетные комплексы

Президент России Владимир Путин объявил 1 марта прошлого года в послании к Федеральному собранию о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет". Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство.