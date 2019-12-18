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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-18T00:26+0300
https://ria.ru/20191218/1562509746.html
Российскую группировку в Сирии не станут увеличивать
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РИА Новости

Российскую группировку в Сирии не станут увеличивать

00:26 18.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВзлетно-посадочная полоса на авиабазе "Хмеймим"в Сирии
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Россия не будет наращивать военную группировку в Сирии, увеличение подразделений военной полиции - временная мера, рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"На сегодняшний день сил и средств, имеющихся в российской группировке войск (сил) в Сирийской Арабской Республике, достаточно для оказания эффективной помощи сирийской армии в борьбе с международными террористическими организациями. В этой связи количественный состав наших военных баз в Хмеймиме и Тартусе остается неизменным", - сказал он на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Текст выступления опубликован в газете "Красная звезда".

В то же время, по словам Герасимова, в связи с освобождением территории в Заевфратье увеличивается объем выполняемых задач подразделениями военной полиции. "В настоящее время они осуществляют патрулирование в кантонах Кобани и Джазира, а также контролируют соблюдение режима прекращения огня по периметру зоны проведения Турцией операции "Источник мира". Это потребовало привлечения дополнительных подразделений военной полиции на временной основе", - сказал Герасимов.
Тридцатого сентября 2015 года российские ВКС начали наносить удары по позициям террористов в Сирии. За четыре года в операции приняли участие более 63 тысяч российских военнослужащих, было совершено более 45 тысяч боевых вылетов. За это время в реальных боевых условиях было обкатано 300 образцов военной техники. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииГенштаб ВС РоссииВалерий ГерасимовСирияРоссия
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