Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T01:28+0300
https://ria.ru/20191218/1562509694.html
Герасимов заявил об отсутствии предпосылок для масштабной войны
https://cdn22.img.ria.ru/images/150570/91/1505709101_0:165:3055:1883_1036x0_80_0_0_41629db96f5badf738e8c8fde287e6fc.jpg
РИА Новости

Герасимов заявил об отсутствии предпосылок для масштабной войны

00:21 18.12.2019 (обновлено: 01:28 18.12.2019)
2746
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие
Военнослужащие
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Предпосылок для крупномасштабной войны сейчас нет, но нельзя исключать, что новые кризисы могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба, надо быть готовыми к любому сценарию развития обстановки, заявил начальник российского генерального штаба Валерий Герасимов.
Так он на брифинге для иностранных военных атташе ответил на вопрос представителя Норвегии, есть ли, по мнению Генштаба, вероятность возникновения большой войны в перспективе до 2050 года и в каких сферах она будет вестись.
"По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют", - сказал Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
Логотип НАТО
00:18
В Минобороны назвали приоритеты в диалоге России с НАТО
"Вместе с тем обстановка в мире остается нестабильной, а ее развитие приобретает все более динамичный характер", - добавил он. По словам Герасимова, во многом это обусловлено стремлением отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов.
"Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию", - заявил генерал.
"В таких условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба", - добавил начальник российского Генштаба.
"Безусловно, мы должны быть готовы к любому сценарию развития обстановки. Поэтому оборонный потенциал России в настоящее время и в перспективе будет поддерживаться на уровне, позволяющем отразить агрессию против нашего государства любого масштаба, из любой среды", - подчеркнул Герасимов.
Взаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне Посулянски Левады в Сербии
00:15
Россия в 2020 году примет участие более чем в 50 международных учениях
2311214
Обсудить 3
Валерий ГерасимовРоссияБезопасность
Рекомендуем
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
"Пересветы" начали прикрывать передвижные ракетные комплексы
Северный морской путь
Генштаб: нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути нет
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Самолет ВКС России с гиперзвуковой ракетой Кинжал
Для ракетного комплекса "Кинжал" расширят аэродромную сеть
Испытания новейшей боевой машины Деривация попали на видео
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины "Деривация"
Логотип НАТО
В Минобороны назвали приоритеты в диалоге России с НАТО
Патрульный катер Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
СМИ: российские пограничники задержали пять японских судов
Военнослужащие Вооруженных сил России
Российские войска переоснастили более 30 частей и соединений за год
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов в цифровом формате
Телеканалы выдвинули ультиматум операторам о вещании в интернете
Взаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне Посулянски Левады в Сербии
Россия в 2020 году примет участие более чем в 50 международных учениях
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
США поздно мешать строительству "Северного потока — 2", заявил эксперт
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Раде подсчитали убытки от прекращения поставок газа из России
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
Российскую группировку в Сирии не станут увеличивать
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша
В Праге состоялась манифестация за отставку премьера Бабиша
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
00:33В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину
00:30Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины
Лента новостейМолния