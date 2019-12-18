Герасимов заявил об отсутствии предпосылок для масштабной войны

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Предпосылок для крупномасштабной войны сейчас нет, но нельзя исключать, что новые кризисы могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба, надо быть готовыми к любому сценарию развития обстановки, заявил начальник Предпосылок для крупномасштабной войны сейчас нет, но нельзя исключать, что новые кризисы могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба, надо быть готовыми к любому сценарию развития обстановки, заявил начальник российского генерального штаба Валерий Герасимов.

Так он на брифинге для иностранных военных атташе ответил на вопрос представителя Норвегии, есть ли, по мнению Генштаба, вероятность возникновения большой войны в перспективе до 2050 года и в каких сферах она будет вестись.

"По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют", - сказал Герасимов, слова которого приводит газета " Красная звезда ".

"Вместе с тем обстановка в мире остается нестабильной, а ее развитие приобретает все более динамичный характер", - добавил он. По словам Герасимова, во многом это обусловлено стремлением отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов.

"Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию", - заявил генерал.

"В таких условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба", - добавил начальник российского Генштаба.