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СМИ: российские пограничники задержали пять японских судов
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РИА Новости

СМИ: российские пограничники задержали пять японских судов

00:20 18.12.2019 (обновлено: 00:21 18.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПатрульный катер Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
Патрульный катер Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Японский телеканал NHK сообщил, что российские пограничники задержали для досмотра пять японских рыболовецких судов. Канал ссылается на источник в МИД Японии.
Суда, по информации источника, прибыли из самой северной из японских префектур – Хоккайдо. Пограничники, согласно имеющейся информации, доставили суда на один из Курильских островов.
При этом источник в правительстве префектуры сообщил NHK, что суда ловили осьминогов, что соответствует договоренностям между Россией и Японией. Предполагаемой причиной задержания могли стать выявленные российской стороной несоответствия между объемом улова, который был указан в бортовых журналах, и фактическим.
Чиновник сказал также, что, по всей видимости, пограничники доставили суда на остров Кунашир.
Мыс Камуи на острове Хоккайдо, Япония
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Источник добавил, что префектура пытается установить, справедливы ли утверждения российской стороны.
В феврале сообщалось, что российские пограничники задержали и препроводили в порт Находка судно "Нишино Мару-68", которое занималось промыслом краба в исключительной экономической зоне России в Японском море. Впоследствии, уже в марте, генконсульство Японии во Владивостоке подтвердило, что задержанное судно было отпущено из Находки после того, как была выплачена компенсация за нанесенный ущерб.
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ХоккайдоМИД Японии‎Курильские островаЯпонияРоссияВ мире
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