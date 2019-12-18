СМИ: российские пограничники задержали пять японских судов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Японский телеканал Японский телеканал NHK сообщил, что российские пограничники задержали для досмотра пять японских рыболовецких судов. Канал ссылается на источник в МИД Японии

Суда, по информации источника, прибыли из самой северной из японских префектур – Хоккайдо. Пограничники, согласно имеющейся информации, доставили суда на один из Курильских островов.

При этом источник в правительстве префектуры сообщил NHK, что суда ловили осьминогов, что соответствует договоренностям между Россией и Японией. Предполагаемой причиной задержания могли стать выявленные российской стороной несоответствия между объемом улова, который был указан в бортовых журналах, и фактическим.

Чиновник сказал также, что, по всей видимости, пограничники доставили суда на остров Кунашир.

Источник добавил, что префектура пытается установить, справедливы ли утверждения российской стороны.