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Россия в 2020 году примет участие более чем в 50 международных учениях
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РИА Новости

Россия в 2020 году примет участие более чем в 50 международных учениях

00:15 18.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне "Посулянски Левады" в Сербии
Взаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне Посулянски Левады в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в 2020 году примут участие более чем в 50 международных учениях, в том числе с Индией, Китаем и Сербией, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

"В следующем году запланировано более 50 совместных мероприятий подготовки по планам международного военного сотрудничества. Приоритетными будут мероприятия в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Также спланированы учения в двустороннем формате с Китаем, Индией, Сербией, Монголией, Пакистаном, Алжиром, Египтом и другими странами", - приводит слова Герасимова газета "Красная звезда".

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Генштаб ВС РоссииВооруженные силы РФВалерий ГерасимовПакистанРоссияМонголияБезопасность
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