Россия в 2020 году примет участие более чем в 50 международных учениях

"В следующем году запланировано более 50 совместных мероприятий подготовки по планам международного военного сотрудничества. Приоритетными будут мероприятия в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Также спланированы учения в двустороннем формате с Китаем, Индией, Сербией, Монголией, Пакистаном, Алжиром, Египтом и другими странами", - приводит слова Герасимова газета "Красная звезда".