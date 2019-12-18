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Новое оружие России
2019-12-18T00:14+0300
https://ria.ru/20191218/1562509561.html
Для ракетного комплекса "Кинжал" расширят аэродромную сеть
https://cdn21.img.ria.ru/images/152492/33/1524923393_22:0:1172:647_1036x0_80_0_0_4d03dc5f7819f7141b02eff5ec632572.jpg
РИА Новости

Для ракетного комплекса "Кинжал" расширят аэродромную сеть

00:14 18.12.2019
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© Минобороны РФСамолет ВКС России с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Самолет ВКС России с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© Минобороны РФ
Самолет ВКС России с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Аэродромная сеть, которая позволит обеспечить расширение географии применения авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, развивается в настоящее время, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
"Выполнены пуски этих ракет на полигонах, находящихся в различных климатических условиях, в том числе в Арктике. В настоящее время проводится отработка задач опытно-боевого дежурства авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой. Одновременно развивается аэродромная сеть, обеспечивающая расширение географии применения данного комплекса", — сообщил начальник Генштаба.
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Новое оружие РоссииРакетный комплекс "Кинжал"Валерий ГерасимовРоссияБезопасность
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