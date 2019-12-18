Для ракетного комплекса "Кинжал" расширят аэродромную сеть

"Выполнены пуски этих ракет на полигонах, находящихся в различных климатических условиях, в том числе в Арктике. В настоящее время проводится отработка задач опытно-боевого дежурства авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой. Одновременно развивается аэродромная сеть, обеспечивающая расширение географии применения данного комплекса", — сообщил начальник Генштаба.