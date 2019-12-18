В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов , его слова приводит газета "Красная звезда"

Герасимов, выступая во вторник на брифинге перед военными атташе иностранных государств, напомнил, что в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а в ходе декабрьского саммита НАТО было заявлено, что оперативность переброски сил усиления на "восточный фланг" альянса существенно выросла.

По словам главы Генштаба, с 2016 года члены НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на 130 миллиардов долларов, а к 2024 году предусматривается увеличение этого показателя на 400 миллиардов долларов. Кроме того, для обеспечения доминирования в космосе на саммите было принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.

"Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - добавил Герасимов.

В то же время глава Генштаба выразил уверенность в необходимости продолжения диалога с альянсом с целью снижения рисков возникновения опасных военных инцидентов. Он напомнил, что на фоне наращивания активности НАТО западные союзники одновременно продвигают тезис о так называемой "российской военной угрозе".

"Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как "угроза миру", - отметил Герасимов.

По словам генерала, действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО.

"Снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере должно оставаться важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО - с другой. Необходимо возобновить взаимодействие Россия - НАТО в целях решения накопившихся проблемных вопросов", - заявил он.