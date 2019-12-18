В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
Герасимов, выступая во вторник на брифинге перед военными атташе иностранных государств, напомнил, что в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а в ходе декабрьского саммита НАТО было заявлено, что оперативность переброски сил усиления на "восточный фланг" альянса существенно выросла.
По словам главы Генштаба, с 2016 года члены НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на 130 миллиардов долларов, а к 2024 году предусматривается увеличение этого показателя на 400 миллиардов долларов. Кроме того, для обеспечения доминирования в космосе на саммите было принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.
"Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - добавил Герасимов.
В то же время глава Генштаба выразил уверенность в необходимости продолжения диалога с альянсом с целью снижения рисков возникновения опасных военных инцидентов. Он напомнил, что на фоне наращивания активности НАТО западные союзники одновременно продвигают тезис о так называемой "российской военной угрозе".
"Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как "угроза миру", - отметил Герасимов.
По словам генерала, действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО.
"Снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере должно оставаться важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО - с другой. Необходимо возобновить взаимодействие Россия - НАТО в целях решения накопившихся проблемных вопросов", - заявил он.
В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что приближение НАТО к границам России представляет угрозу безопасности страны. Он также отметил, что блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений. При этом глава государства напомнил, что Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО, чтобы совместно противодействовать реальным угрозам, таким как международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения.